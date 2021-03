Iker Casillas bevestigt breuk met Sara Carbonero: “Zeer doordachte beslissing”

Woensdag schreef het tijdschrift ‘Lecturas’ dat Casillas en Carbonero al enige tijd uit elkaar zijn. Met een post op Instagram bevestigt de Spaanse ex-topkeeper vandaag de breuk met de sportjournaliste. “Zowel Sara als ik zijn enorm trots op het gezin dat we hebben gesticht en al die jaren van samenzijn en geluk. Maar tegenwoordig bewandelt onze liefde als koppel andere wegen. Geen wegen die ver uit elkaar liggen, want we vervullen samen de prachtige taak van toegewijde ouders. Onze prioriteit is liefde en toewijding in het opvoeden van onze kinderen zodat ze in een stabiele omgeving opgroeien.” Samen hebben ze twee zonen: Martín (7) en Lucas (4). “Dit is een zeer doordachte beslissing die we in onderling overleg hebben genomen”, klinkt het nog. “Respect, genegenheid en vriendschap zal er altijd blijven.”