"Ik was er twee jaar lang ongelukkig”: Lionel Messi en z’n familie hadden het niet naar hun zin in Parijs

Tijd om vooruit te kijken. Naar een nieuw avontuur bij Inter Miami. Al kwam Messi in het interview met de Spaanse krant ‘Mundo Deportivo’ ook terug op zijn periode bij PSG. De Argentijnse wereldkampioen arriveerde er in de zomer van 2021. Zonder Champions League-trofee - waar hij werd voor gehaald -, maar met heel wat haat van teleurgestelde Parijse fans trekt hij twee jaar later de achterdeur achter zich dicht. Geen mooi afscheid.

“Ik kijk terug met gemengde gevoelens”, zegt Messi. “Eigenlijk waren ik en mijn gezin twee jaar ongelukkig. Ik had het er niet naar mijn zin. En dat had een invloed op mijn gezinsleven. Ik miste veel van het leven en veel activiteiten van mijn kinderen. In Barcelona was ik voortdurend bij hen. In Parijs minder. We deden amper dingen samen. Ik had verwacht en gehoopt dat mijn avontuur bij PSG anders zou eindigen. Ach ja, de twee zware jaren zijn voorbij. Het is tijd om opnieuw te genieten. Met een grotere rol voor mijn kinderen, mijn gezin, mijn familie.”

Volledig scherm © AFP

Dat is net een van de redenen waarom Messi voor Amerika kiest. “Ik had aanbiedingen van andere Europese teams, maar ik heb ze niet eens bekeken. Ik wilde Europa verlaten en de rust opzoeken. Minder in de schijnwerpers, wel meer aan mijn familie denkend. Met gemoedsrust. Ook al wil ik nog steeds alles winnen.”

Met deze post maakt Inter Miami de overgang officieel:

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Open wonde

Ook geen terugkeer naar Camp Nou dus. “De waarheid is dat ik het heel graag wilde. Maar langs de andere kant wilde ik niet opnieuw in dezelfde situatie verzeild raken. Namelijk: afwachten of ik er wel degelijk kon tekenen (Barcelona moest financieel heel wat op orde zetten alvorens het Messi zou kunnen binnenhalen, red.). Ik hoorde zelfs dat het spelers moest verkopen of de spelerssalarissen zou verlagen om mij aan te trekken. Daar wilde ik niets mee te maken hebben. Messi haalt ook aan dat de wrange exit twee jaar geleden nog steeds in zijn achterhoofd speelt. “Dat was een heel lelijke periode. Het is een open wonde die nog steeds bloedt.”

Volledig scherm Messi. © AP

Dat betekent ook dat de Argentijn niet meegaat in de Saoedische flow. Hij volgt niet het voorbeeld van Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté. De reden? Zijn vrouw Antonela Roccuzzo ziet een leven in het Midden-Oosten niet zitten. Ze twijfelt of het ideale omstandigheden zijn om drie kinderen in groot te brengen. Daar verandert een loonbriefje van Al-Hilal van 400 miljoen euro per jaar niets aan.

In de deal met Miami zitten verschillende grote commerciële samenwerkingen, zoals met Apple en Adidas.

Inter Miami is de club van David Beckham. De interesse was allesbehalve nieuw. Sinds Beckham de club in 2018 oprichtte, is de komst van Messi een natte droom. In januari 2018, vlak na de oprichting, stuurde Messi een videoboodschap. “Wie weet, misschien bel je me over een paar jaar wel eens”, knipoogde de Argentijn toen. Om daar in 2020 aan toe te voegen: “Op een dag zou ik graag in de VS spelen. Het is altijd een van mijn dromen geweest.” Messi gaat met z’n familie bovendien graag op vakantie in Miami en heeft er zelfs al vastgoed. In het voorjaar van 2021 kocht hij een loft van zes miljoen euro, na in 2019 al een appartement van vijf miljoen euro.

Inter Miami speelt een rampseizoen. Na 16 speeldagen staat het laatste. In de MLS is er geen degradatiesysteem.

Volledig scherm David Beckham poseerde enkele weken geleden op de training van PSG met Messi en Verratti. © Photo News

Volledig scherm Lionel Messi en zijn partner Antonela Rocuzzo verhuizen naar de VS © AFP