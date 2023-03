BUITENLANDS VOETBAL “In Burnley heerst geen politiek, enkel voetbal”: op bezoek bij Vincent Kompany, architect van het succesver­haal van Burnley

Zonder de hulp van Josh, een alcoholverslaafde cocaïne-junkie, had ondergetekende woensdagnacht nooit meer op tijd het treinstation van Burnley gevonden. ‘Where you from?’, stamelde Josh. ‘Belgium.’ Josh gooide zijn armen (en zijn flesje Coors) ten hemel: ‘Belgium? Kompany! God save him!’ Wij waren deze week bij Vincent Kompany, Lord of Burnley FC, de sensatie in de Engelse tweede klasse. Wist u dat de aarde plat is?