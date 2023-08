“Ik treed niet af!”: Luis Rubiales wil niet wijken en stelt dat hij slachtoffer is van ‘vals feminisme’

Spaanse media meldden eerder dat Rubiales vandaag zijn vertrek zou aankondigen, maar met die geruchten rekende de bondsvoorzitter vandaag direct af: “Het is tijd om iets te zeggen. Ik heb een fout gemaakt en het was niet goed om dit gebaar te maken. Is het ernstig genoeg om te vertrekken? Ik ga niet vertrekken!”

Hij herhaalde die woorden nog een aantal keren: “Ik ga niet aftreden, ik ga niet aftreden, ik ga niet aftreden. Wat heb ik gedaan? Ik ga vechten tot het einde”, zei Rubiales, die stelt dat hij het slachtoffer is van ‘vals feminisme’ en ‘karaktermoord’. “Het was spontaan, wederzijds en met instemming. Er was absoluut instemming. Ik heb een geweldige relatie met alle spelers en op het moment dat Jenni verscheen, pakte ze me op van de grond, we omhelsden elkaar. Ik zei dat ze fantastisch was op het WK en het gebeurde.”

Statement vervalst?

Maar dat het potje stinkt binnen de Real Federación Española de Fútbol (RFEF), is een understatement. Op vele Spaanse sites lopen er al dagenlang liveblogs rond de hele zaak, ook naar aanleiding van het statement dat de bond eerder de wereld instuurde. Dat moest aantonen dat Hermoso, de speelster die gekust werd door Rubiales, helemaal niet verveeld zat met de zaak. “Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar door de grote vreugde van het winnen van een WK”, werd de speelster daarin geciteerd. “De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid.”

Volledig scherm Sterspeelster Alexia Putellas en Jennifer Hermoso blij met het goud. © Photo News

Alleen blijken dat volgens verschillende Spaanse media louter holle woorden te zijn van de communicatiedienst van de voetbalbond, nadat Hermoso gevraagd werd samen met Rubiales op te treden in een video waarin die laatste zijn excuses aanbood. “Doe het voor mijn meisjes”, zou Rubiales gezegd hebben. Hermoso weigerde.

Na drie dagen stilte liet Hermoso, topscorer aller tijden van de Spaanse selectie, daar geen twijfel over bestaan in een persbericht dat ze zélf verspreidde. Ze was niet gediend van de kus die Rubiales onverwacht op haar mond gaf terwijl hij haar hoofd vasthield; ze kon er niet aan ontkomen. In de kleedkamer zei ze al dat ze het absoluut niet leuk gevonden had.

KIJK. Rubiales: “Ik heb spijt over wat er gebeurd is”

Hermoso schrijft dat de zaak in handen is van de vakbond en van haar management. De bond Futpro voegde er nog aan toe dat “er hard gewerkt wordt zodat de handelingen die nooit eerder zijn vertoond niet onbestraft blijven en dat er maatregelen worden genomen die de speelsters beschermen tegen gedragingen die onacceptabel zijn.”

Hermoso belandde ongewenst middenin een hetze die de euforie rond het eerste wereldkampioenschap van de Spaanse vrouwen heeft weggevaagd. Nu overduidelijk is dat zij zich door Rubiales ongewenst bejegend heeft gevoeld, lijken de dagen van de 46-jarige voorzitter geteld. Met de nadruk op lijken. Vermoedelijk moet dan ook de omstreden bondscoach Jorge Vilda voor zijn baan vrezen. Maar ook aan Vilda betuigt de bondsvoorzitter nu zijn steun.

Tuchtonderzoek

De disciplinaire commissie van de FIFA opende intussen ook al een tuchtonderzoek tegen Rubiales. “De disciplinaire commissie heeft Rubiales vandaag geïnformeerd dat er een disciplinaire procedure tegen hem is geopend op basis van de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden tijdens de finale van het WK op 20 augustus 2023", aldus de FIFA in een verklaring.

Volledig scherm © Photo News

Als Rubiales aftreedt, kost hem dat ook zijn dik betaalde bestuursfunctie bij de UEFA. Rubiales kan in theorie alleen door de bondsleden worden weggestuurd. Niettemin kan de Hoge Sportraad, afhankelijk van het ministerie van Sport en Cultuur, in actie treden. Die heeft al twee aanklachten tegen Rubiales ontvangen en kan die, na bestudering, doorsturen naar het Administratieve Sporttribunaal van Spanje. Dat kan de voorzitter voor twee tot vijftien jaar uit zijn functie zetten.

Volledig scherm © AFP

Ook voorzitter vrouwenvoetbalvakbond doet boekje open over Rubiales En er komen intussen ook nog andere verhalen over wangedrag van Rubiales naar boven. Tamara Ramos, voorzitter van de vrouwenvoetbalvakbond, zegt in een gesprek met het Spaanse televisieprogramma El Programa del Verano dat ze jaren geleden al klachten heeft ingediend tegen de man. Ramos klaagde Rubiales tien jaar geleden aan voor vermeende pesterijen en vernederingen, maar voelt zich nu pas sterk genoeg om daarover naar buiten te treden. “Omdat ik denk dat de mensen me nu wél zullen geloven.” Rubiales misdraagt zich volgens Ramos al jaren. “Ik werd vernederd door hem, het was schandalig. Het verbaast me niets wat hij nu doet, want ik heb vele jaren onder hem geleden. Wat ik wel gek vind, is dat hij het nu in het openbaar doet en niet stiekem.” Volgens Ramos waren het vooral de opmerkingen van Rubiales die haar raakten. “Hij vroeg me eens wat voor kleur ondergoed ik droeg. En in een groep met mensen zei hij tegen me dat ik mijn kniebeschermers moest aantrekken. In het voetbal, waar je als vrouw nog vaak in de minderheid bent, is het heel lastig om dan de confrontatie op te zoeken.” De Spaanse voetbalbond reageerde al op de uitspraken van Ramos en heeft het over “zeer ernstige en valse beschuldigingen”. “Er zullen juridische stappen worden ondernomen tegen deze lasterlijke uitspraken die bedoeld zijn om het imago van Luis Rubiales te beschadigen”, zo klinkt het. “Mevrouw Ramos heeft ook persoonlijk contact blijven houden met meneer Rubiales en stuurde hem zelfs familiefoto’s of felicitaties voor zijn verjaardag. Bovendien heeft ze onlangs nog gesolliciteerd voor een job binnen de voetbalbond.” Volledig scherm © REUTERS

Ook controverse rond trainer Jorge Vilda Om het allemaal nog wat erger te maken, dook er inmiddels ook een belastende video op van trainer Jorge Vilda. Tijdens de WK-finale is te zien hoe de Spaanse bondscoach een borst van een van zijn assistenten vastpakt. Vilda lag sowieso al onder vuur nadat in de aanloop naar het toernooi 15 speelsters -waaronder Hermoso - afhaakten uit onvrede over diens kleedkamer- en selectiebeleid. De Spaanse voetbalbond weigerde die vraag en bleef ook pal achter zijn bondscoach staan.