“Ik probeerde hem te bellen, maar hij heeft nooit geantwoord”: Lautaro over Lukaku

Er is iets gebroken tussen twee spitsbroers: Lautaro Martinez is naar eigen zeggen ontgoocheld in Romelu Lukaku. De Argentijn probeerde de Rode Duivel op te bellen om te praten over de transferheisa rond onze landgenoot, maar kreeg nooit een antwoord.

Twee seizoenen geleden waren ze nog beste maatjes. Lautaro Martinez en Romelu Lukaku vonden elkaar blindelings en Inter voer er met een 19de landstitel in 2021 wel bij. Ook naast het veld kon de Rode Duivel goed met de Argentijn opschieten. Partners in crime.

Lukaku was eind mei te gast op het huwelijksfeest van Lautaro met zijn vrouw Agustina Gandolfo in een villa aan het Comomeer. De Rode Duivel werd er toen voor het eerst gespot aan de zijde van de Amerikaanse rapster Megan Thee Stallion. Het moet een van de laatste gedeelde momenten met Lautaro geweest zijn.

Want er zit een kink in de kabel, in een interview met ‘La Gazzetta dello Sport’ vertelt Martinez ontgoocheld te zijn in zijn voormalige kameraad. De Rode Duivel zoekt een uitweg bij Chelsea, maar maakte zich door een flirt met Juventus onmogelijk bij Inter, dat hem het voorbije seizoen leende en graag had willen houden.

“De hele saga rond Lukaku? De waarheid is dat ik teleurgesteld ben in hem”, aldus Martinez. “Ik probeerde hem te bellen in die chaotische dagen, maar hij heeft nooit geantwoord of teruggebeld. Hetzelfde verhaal bij andere ploegmaten die hem berichten stuurden. Ik ben ontgoocheld. Maar oké, het is zijn keuze.”

Gisteren riep voormalig verdediger en clubicoon Marco Matterazzi (49) in een gesprek met ‘La Gazzetta dello Sport’ op om open kaart te spelen en eindelijk klaarheid te scheppen.. “Het vertrek van Lukaku roept vragen op”, vertelt Materazzi. U kent de man allicht ook van het incident met Zinédine Zidane in de WK-finale van 2006. Materazzi beledigde de zus van de Fransman, die als reactie uitpakte met een kopstoot.

“Het is niet meer dan terecht dat Inter nu de keuze neemt om Lukaku te laten”, vertelt Materazzi. “De club deed driemaal alles voor Lukaku. De eerste keer toen ze hem wilden overnemen van Manchester United (in 2019, red.) Nadien toen ze hem opnieuw in de armen sloten na een jaartje Chelsea. En nu een derde keer: ze lieten deze zomer duidelijk verstaan dat ze Lukaku wilden kopen. Ik ben altijd een grote fan van hem geweest. Maar het is tijd om klaarheid te scheppen. Hij moet een man zijn. Zoals Onana. Romelu moet z’n respect verdienen.”

Materazzi verwijst naar een Onana die enkele weken geleden openlijk aan het Inter-bestuur aangaf dat hij de club wilde verlaten voor Manchester United. “Eerlijk zijn en de waarheid vertellen is belangrijk”, zei de doelman.

En dus moet Lukaku een voorbeeld nemen aan zijn voormalige ploegmaat, aldus Materazzi. “Ik zou graag willen dat Lukaku zegt wat hij écht voelt. Zonder omwegen, met een open hart. Er kunnen dan zoveel misverstanden worden vermeden. Ik weet hoeveel hij gaf om Inter. Maar ik weet ook hoe graag Inter hem had. Want hoe vaak maak je mee dat een speler na het winnen van de Scudetto (kampioenentrofee in de Serie A, red.) vertrekt om zijn Chelsea-droom na te jagen en terug verwelkomd wordt als een verloren zoon? Dat heb ik nog nooit gezien. Dus nu weggaan, op deze manier, dat is echt wel een mes in de rug. Nú praten. Dat moet er gebeuren.”

De soap rond Lukaku is al even gaande. Door gesprekken met Juventus gooide Inter de deur keihard dicht voor een terugkeer. Hoogverraad volgens de Inter-directie. Lukaku liet zijn ongenoegen blijken op Instagram. “Wanneer de haat niet werkt, gaan ze liegen.” Interesse uit Saoedi-Arabië is er ook nog steeds, maar die boot houdt Lukaku af.

