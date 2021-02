“Ik heb het je gezegd, verdomme”: Lukaku geeft Zlatan lik op stuk en stuwt Inter met onweerstaanbare goal voorbij Milan

Serie AIo, io, io. En niemand anders. Romelu Lukaku heeft samen met spitsmaatje Lautaro Martinez stadsgenoot AC Milan een dreun uitgedeeld in de strijd om de Italiaanse titel. De Rode Duivel was met een assist en schitterende goal bepalend in een 0-3-zege. De puntjes op de i na de confrontatie met Zlatan Ibrahimovic enkele weken geleden.

Het moet een jaar of tien geleden zijn geweest dat Inter en Milan nog eens aan een Derby de la Madonnina mochten beginnen als nummers één en twee in de Serie A. Een burenstrijd om de Scudetto. De eerste keer ook dat Lukaku en Ibrahimovic elkaar weer kruisten sinds de clash in de Coppa Italia enkele weken geleden.

Inter begon autoritair aan de wedstrijd. De blauw-zwarten waren snediger en veel nauwkeuriger dan de rood-zwarten uit Milaan. Lukaku zag een lage voorzet eerst nog afgeblokt, maar bij een tweede poging schilderde hij het leer enig mooi op het hoofd van Lautaro. Donnarumma was kansloos, Inter had een droomstart beet.

VIDEO: Lukaku schildert de openingsgoal op het hoofd van Lautaro

Milan acteerde bleekjes en mocht in de eerste helft van geluk spreken dat er geen tweede in doel belandde. Zlatan was nagenoeg onzichtbaar, Saelemaekers zat in de achterzak van een sterke Perisic. Inter was heer en meester, maar de score verdubbelen lukte voor de rust niet meer.

Na de pauze een halve aardverschuiving. Milan kwam met het mes tussen de tanden uit de kleedkamer. Handanovic moest Inter met drie wereldsaves in drie minuten tijd rechthouden. Zlatan zag twee kopballen gestuit, Tonali moest het hoofd buigen toen de goalie een schot uit de bovenhoek ranselde.

Volledig scherm © AP

Het bleek een alles-of-nietsoffensief van de thuisploeg. Inter legde plots een knappe, collectieve aanval op de mat en weer was Lautaro het eindstation. De Argentijn duwde van dichtbij de 0-2 tegen de touwen en dat sneed Milan helemaal de benen af.

Inter kon de wedstrijd rustig uitspelen. Net op het moment dat we ons afvroegen of Lukaku nog iets in de match kon betekenen plots een flits van jewelste. Perisic trapte de bal blind naar voren waarna de Rode Duivel het leer oppikte en met een fenomenale ren vanaf de middellijn naar doel trok.

Volledig scherm © AFP

Lukaku stormde onstuitbaar door naar de zestien en gaf daarna Donnarumma met een lage pegel het nakijken. De viering was navenant. Met woeste gebaren en een uitspraak die leek op ‘ik heb het je gezegd, verdomme’ gooide de aanvaller alle frustraties na het bekerakkefietje met Zlatan van zich af.

Die laatste verdween trouwens na 75 minuten roemloos van het toneel. Inter was op dat moment ook al bezig aan een rondje applauswissels. Lukaku bleef evenwel staan. De alfa en de omega van een Inter dat met een vlotte 0-3-zege een nieuwe stap richting Italiaanse titel heeft gezet.

Lukaku is met 17 doelpunte ondertussen ook op en over Cristiano Ronaldo gesprongen in de strijd om de Italiaanse topschutterstitel. Onze landgenoot is bovendien de eerste speler ooit die in vijf opeenvolgende derby’s tegen Milaan de weg naar het doel weet te vinden.

VIDEO: Lukaku zet de 0-3 op het bord na een fenomenale ren

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.