Iconische beelden: Diego Maradona jongleert op tonen van ‘Live is life’

Ligue 1 De kop is er eíndelijk af: Jonathan David scoort na 14 duels zijn eerste goal voor Lille

23 november Jonathan David heeft zondag in zijn veertiende officiële duel voor Lille eindelijk zijn eerste goal gemaakt. De twintigjarige Canadees, die afgelopen zomer voor zo'n 32 miljoen euro de overstap maakte van bij AA Gent, scoorde in de slotminuut het vierde doelpunt in de 4-0 zege van de Noord-Fransen tegen Lorient.