Ibrahimovic zet “Lukaku met zijn grote ego” op scherp: “Ik heb nog een rekening openstaan met hem”

“Lukaku had ruzie met Romagnoli en Saelemaekers”, blikt ‘Ibra’ nu terug. “Ik greep in om mijn teamgenoten te verdedigen en Lukaku viel me persoonlijk aan. Ik was geshockeerd, omdat we toch ploegmaats waren bij Man United. Lukaku heeft een groot ego. Hij denkt dat hij een topspeler is en hij is echt sterk. Maar ik ben opgegroeid in het getto van Malmö. Als iemand op die manier op me afkomt, zet ik hem op zijn plaats. Dus ik raakte hem op zijn zwakke plek: zijn moeder. Hij verloor de controle.”