Ibrahimovic nu écht in de problemen? UEFA start onderzoek naar aandelen van Zlatan bij gokkantoor

De Zweedse krant Sportbladet meldde op 15 april dat Ibrahimovic via zijn naamloze vennootschap Unknown AB tien procent aandelen had bij gokkantoor Bethard. Dat druist in tegen de ethische codes van de FIFA (artikel 26.2) en de UEFA (artikel 12.2B), die stellen dat een rechtstreeks of onrechtstreeks belang in organisaties die weddenschappen opzetten en promoten, verboden is. Ibrahimovic breekt die reglementen wanneer hij aantreedt met AC Milan in de Serie A of in de Europa League en wanneer hij opdraaft voor de nationale ploeg van Zweden.