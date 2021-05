Huzarenstukje: 20 (!) coronagevallen, geen keeper en geen wisselspelers, toch wint Argentijnse topclub

Buitenlands voetbalNoem het gerust een heldendaad. Twintig coronagevallen, een middenvelder in doel en geen wisselspelers op de bank. En toch won de Argentijnse topclub River Plate in de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League van Independiente Santa Fe - nochtans ook geen doetjes.

“Het is ontmoedigend dat, ondanks onze bubbels, de strenge hygiënemaatregelen en de honderden testen, corona ons toch weet te treffen”, stuurde River Plate gisteren een communiqué in.

De situatie bij de Argentijnse topclub was schrijnend. Vorige week vrijdag legde de keeperstrainer een positieve coronatest af. Hij werd meteen in quarantaine geplaatst, maar het kwaad was al geschied. Vijf dagen later waren liefst twintig spelers besmet - onder wie ex-RSCA’er Matías Suárez.

Tot overmaat van ramp lagen toen al enkele spelers in de lappenmand. Vele alarmbellen dus, want afgelopen nacht stond in de Copa Libertadores - de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League - de belangrijke groepsmatch tegen Independiente Santa Fe - negenvoudig Colombiaans kampioen op het programma. Sowieso geen hapklare brok in een poule waar nog niets beslist was over wie naar de knock-outfase mocht.

Verschroeiende start

Wat volgde was een heroïsche avond. River Plate had slechts elf fitte spelers en dus geen wisselspelers op de bank. Bovendien waren de vier doelmannen uit de A-kern out. De club probeerde in extremis nog twee keepers uit de jeugd op het selectieblad te zetten. De Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie weigerde, dus nam de 35-jarige middenvelder Enzo Perez maar plaats onder de lat. Hij sukkelde met de hamstrings, dus veel lopen had er hoe dan ook niet ingezeten.

Wel: de interimdoelman deed het voortreffelijk. Terwijl Santa Fe duidelijk van de kaart was tegen het experimentele elftal dat zich de longen uit het lijf liep, moest Perez zich maar eenmaal omdraaien. Toen stonden de Argentijnen al 2-0 voor na een verschroeiende start en twee snelle goals van Angileri en Álvarez. 2-1, dus, en dolle vreugde in het historische stadion van El Monumental. Santa Fe is meteen ook leider in groep D.

“Wat we vandaag hebben klaargespeeld, staat heel hoog in de geschiedenis van de club”, zei River Plate-coach Marcelo Gallardo achteraf. “Dit gebeurde nooit eerder. Ik ben er zeker van dat deze dag voor altijd zal herinnerd worden. Het is echt niet normaal om in deze omstandigheden te spelen. Perez? Wat hij deed was moedig. Ik gaf hem het volle vertrouwen. Had het fout gelopen, was het echter mijn verantwoordelijk en niet zijn schuld.”

