“Huwelijk van Iker Casillas en Sara Carbonero voorbij”

Buitenlands voetbalVolgens het Spaanse tijdschrift ‘Lecturas’ strandt het huwelijk van Iker Casillas (39) en Sara Carbonero (37). De Spaanse ex-topdoelman en de journaliste zouden al enige tijd apart wonen. Op 20 maart 2016 stapte het koppel in het geheim in het huwelijksbootje, ze hebben twee kinderen.

Casillas en Carbonero zouden volgens ‘Lecturas’ al enige tijd uit elkaar zijn, apart wonen en hun families reeds op de hoogte hebben gebracht. Hun grootste bekommernis is momenteel dat de kinderen zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de scheiding. Iker en Sara bevestigden of ontkenden het nieuws nog niet.

Geruchten over een breuk gaan al een poosje de ronde. In mei 2019 kreeg de Spaanse doelman een hartstilstand, in datzelfde jaar werd er eierstokkanker bij Carbonero vastgesteld. Het zette hun huwelijk stevig onder druk, maar het paar worstelde zich door de moeilijke periode. Begin dit jaar zwengelden de geruchten over een huwelijkscrisis opnieuw aan. Vorige maand vertelde de legende van Real Madrid tegenover Hola dat hij zich niet bewust is van de verhalen die verschijnen.

Sara Carbonero werd in 2010 wereldberoemd toen Iker na de triomf in de WK-finale van 2010 tegen Nederland de sportjournaliste te woord stond in een interview en haar nadien vol op de mond kuste. De twee waren toen al een tijdje samen.

Volledig scherm Iker Casillas kust Sara Carbonero na de WK-finale van 2010. © rv