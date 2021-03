“Huwelijk van Iker Casillas en Sara Carbonero is voorbij”

Buitenlands voetbal Ophef in Portugal: Sporting op weg naar titel, maar voor trainer dreigt jarenlange schorsing

8 maart Sporting Clube de Portugal is in alle staten. De club uit Lissabon is op weg naar de eerste landstitel in negentien jaar, maar voor trainer Rubén Amorim dreigt net nu een jarenlange schorsing omdat hij fraude zou gepleegd hebben. Volgens Sporting is sprake van een complot tegen de club.