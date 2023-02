Huwelijk tussen Bayern en Neuer vertoont barsten, clublegende Matthäus: “Hij verdient het niet langer om kapitein te zijn”

Buitenlands voetbalHet zit grondig scheef tussen Bayern München en boegbeeld Manuel Neuer (36). De doelman, maanden out na een skiongeluk, zorgde voor onrust met enkele opvallende uitspraken over de ontslagen keeperstrainer en tevens goede vriend Toni Tapalović. Bayern-icoon Lothar Matthäus vindt zelfs dat Neuer niet langer aanvoerder kan zijn. “Had hij een paar weken geleden niet gezegd dat niemand groter is dan de club?”

Dat er zand zit in de Beierse machine, valt af te leiden uit een simpele blik op het Bundesliga-klassement. Bayern voert na negentien speeldagen wel de rangschikking aan, maar dat de top zes nog binnen zes punten van elkaar staat, is toch opvallend. In negentien wedstrijden verloor Bayern dan ook al acht keer punten - ongewoon veel voor ‘der Rekordmeister’.

Maar ook naast het veld vaart Bayern momenteel door wilde wateren. Het ontslag van keeperstrainer Toni Tapalović - en dan vooral het daaropvolgende interview van doelman Manuel Neuer - houdt de club in een greep van onrust.

Gesprekken gelekt

Tapalović was al sinds 2011 aan de slag bij Bayern, maar kreeg vorige maand de bons. Als officiële reden gaf de club mee dat Tapalović regelmatig meningsverschillen had met T1 Julian Nagelsmann, al werd hem ook verweten dat hij te weinig contact hield met de aan Monaco uitgeleende doelman Alexander Nübel. Die was daardoor dan weer niet happig om vroeger terug te keren naar Beieren toen Neuer in december zijn been brak bij een skiongeluk. Bayern plukte dan maar Yann Sommer weg bij Gladbach.

Volgens Duitse media speelde er nog een ander verhaal. Zo zou Tapalović vorig seizoen chatgesprekken tussen de technische staf gelekt hebben naar Neuer en de andere spelers.

Manuel Neuer en Toni Tapalović.

Hart eruit gerukt

Het ontslag van Tapalović maakte een diepe indruk op Neuer, die een bijzonder close band had met zijn keeperstrainer. In een interview met de ‘Süddeutsche Zeitung’, waar Bayern geen weet van had, stak de doelman zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. “Het was een klap, terwijl ik al op de grond lag. Ik had het gevoel dat mijn hart eruit werd gerukt. Het was het wreedste wat ik in mijn carrière heb meegemaakt. En ik heb veel meegemaakt.”

Zware woorden, die in het verkeerde keelgat schoten bij het bestuur van Bayern. Ex-doelman en huidig algemeen directeur Oliver Kahn gaf al snel aan “duidelijke gesprekken” te willen voeren met Neuer. “Wat Manuel in deze interviews heeft gezegd, doet hem geen recht aan en past niet bij de waarden van FC Bayern. Het valt best te begrijpen dat het hem persoonlijk raakt, maar het was wel de beste beslissing voor het team.”

Kahn hekelde bovendien de timing van het interview, vlak voor de confrontatie met PSG in de 1/8ste finales van de Champions League. Hoofdcoach Nagelsmann trad hem daarin bij. “Dit helpt niet om de rust terug te brengen. Mijn deur staat altijd open voor hem, maar ik zou dat interview niet gegeven hebben.”

Manuel Neuer en Julian Nagelsmann.

Geen kapitein meer

Ook ex-middenvelder Lothar Matthäus, met 410 wedstrijden voor Bayern een clubicoon, doet nu zijn duit in het zakje. “Hij verdient het niet langer om kapitein te zijn”, is Matthäus scherp. “Hij ging zonder nadenken skiën en gaf ook nog eens een niet toegelaten interview, waarin hij de club aanvalt. Had hij een paar weken geleden niet gezegd dat niemand groter is dan de club?”

Vooral de nogal dramatische woordkeuze van Neuer was voor Matthäus een doorn in het oog. “Zo overdreven. ‘Zijn hart eruit gescheurd.’ Er is niemand dood, er is geen kind ernstig ziek. Er is gewoon een persoon met wie hij erg close was ontslagen.”

Hoe het nu verder gaat tussen Neuer en Bayern, valt af te wachten. Hij ligt nog maandenlang in de lappenmand en zal ten vroegste begin volgend seizoen weer tussen de palen staan. De doelman heeft nog een contract tot juli 2024 in de Allianz Arena.

Manuel Neuer.