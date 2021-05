Hugo Broos is de nieuwe bondscoach van Zuid-Afrika: “Focus ligt op het brengen van nieuwe spelers die honger hebben”

Buitenlands voetbalHugo Broos (69) heeft een nieuwe job. De ex-trainer van onder meer Club Brugge en Anderlecht is de nieuwe bondscoach van Zuid-Afrika. “Dit is een voetballand met veel potentieel.”

Voor Broos is het niet het eerste avontuur in Afrika, want tussen 2016 en 2018 was-ie ook al bondscoach van Kameroen. In 2017 won Broos met Kameroen zelfs de Africa Cup door Egypte in de finale te verslaan met 2-1. Broos werd daarmee de eerste en nog altijd enige Belgische coach die erin slaagde een landentoernooi te winnen. In februari 2018 kreeg hij z'n ontslag.

In het verleden was Broos onder meer coach bij Club Brugge, Anderlecht, Genk en Zulte Waregem. Met blauw-zwart werd hij twee keer landskampioen en pakte hij twee Bekers, met Anderlecht won Broos één landstitel. Z’n laatste job in België dateerde van 2019, toen hij na 14 maanden ontslagen werd als sportief directeur bij KV Oostende.

Zuid-Afrika greep onlangs naast de kwalificatie voor de Africa Cup. De bondstop wil met Broos van het momentum gebruikmaken om een nieuw elftal te bouwen, dat van zich moet laten spreken op Africa Cup en WK. “Zuid-Afrika heeft een rijke voetbalgeschiedenis en is een van de sterkste voetballanden op het continent”, reageert Broos op zijn aanstelling.

“Er is veel kwaliteit voorhanden en ik word hier bondscoach van een echt voetballand met veel potentieel. Mijn focus ligt op het brengen van nieuwe spelers die honger hebben en iets willen bereiken. Dan kijk je natuurlijk op de eerste plaats naar jongeren, die ambitieus zijn en zich willen bewijzen. We willen een sterk elftal bouwen voor de toekomst.”

Mogelijk krijgt Broos meer tijd om zich in te werken, want de start van de WK-kwalificaties zou van begin juni verplaatst worden naar september. Medio deze maand volgt daar uitsluitsel over. Op de eerste speeldag starten Percy Tau en co met een interland tegen Zimbabwe. Ghana en Ethiopië en zijn de overige twee tegenstanders in groep G.

