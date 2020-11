“Hou Southgate weg bij de spelers, en wel zo ver mogelijk!”: Mido (ex-AA Gent) haalt zwaar uit naar zijn gewezen trainer die nu Engels bondscoach is

Buitenlands voetbalEngeland was gisteravond niet opgewassen tegen onze Rode Duivels en dat was hét sein voor Ahmed Hossam (37) om met de twee voeten vooruit te gaan op Gareth Southgate. De Egyptenaar, die wij vooral kennen van zijn passage bij AA Gent, etaleerde in vier rake tweets dat hij niet bepaald hoog oploopt met de Engelse bondscoach. En ineens schoof hij ook zíjn gedroomde opvolger naar voor.

Ahmed Hossam, ofwel ‘Mido’, versleet heel wat clubs in zijn bewogen carrière. Zo speelde hij aan het begin van zijn carrière voor AA Gent en via omzwervingen bij onder meer Ajax, AS Roma en Tottenham Hotspur belandde hij in 2007 bij Middlesbrough. Op dat moment zette Gareth Southgate daar zijn eerste stappen als coach, maar ‘t mag dus duidelijk zijn dat die geen grootste indruk heeft nagelaten op de flamboyante Egyptenaar.

Volledig scherm Mido ten tijde van zijn passage bij AA Gent. © Photo news

“Engeland heeft een echte manager nodig, ze verspelen hun tijd met Southgate. Het klopt dat hij in de media altijd de juiste dingen zegt en dat is wellicht waarom hij het al zo lang volhoudt. Maar geloof mij, telkens als er iets verkeerd gaat, dan stottert hij wanneer hij dat tijdens de rust wil overbrengen. De spelers voelen zijn schrik!”, zo steekt hij van wal in een eerste tweet. Maar daarmee was de kous dus nog niet af.

“De Engelse ploeg beschikt over toptalenten, maar ze hebben een manager nodig met een sterk karakter. Iemand die ervoor kan zorgen dat de spelers met plezier en zonder schrik kunnen voetballen. Het spijt me, maar Southgate is niet de geknipte man daarvoor!”, vervolgde Mido, die er ook nog een anekdote aan vastknoopte. “Ik weet nog hoe hij bij Middlesbrough doodsbang was toen we tegen de degradatie vochten. Het klopt dat het zijn eerste job als trainer was, maar zo’n dingen veranderen nooit! Als je eens schrik hebt om een match te verliezen, zal je altijd die schrik blijven behouden! En spelers voelen dat sowieso!”

Finaal schoof de Egyptenaar ook al zijn gedroomde opvolger voor Southgate naar voor. “Mijn raad aan de FA is om achter Mourinho aan te gaan als bondscoach en om van Southgate de voorzitter van de voetbalbond te maken, zij zijn beiden perfect voor de respectievelijke jobs. Hou hem weg bij de spelers, en wel zo ver mogelijk!”, besloot hij.

Volledig scherm © AP