Hoogste transferuitgaven van hele Championship, maar ze renderen: de recordjacht van Kompany en Burnley in 12 straffe cijfers

Time-Out “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...”: Burnley kondigt komst Westerlo-spits Foster aan met geniale Shrek-parodie

Het Burnley van coach Vincent Kompany versterkte zich deze week opnieuw met een speler uit de Jupiler Pro League. ‘The Clarets’ legden zeven miljoen euro plus bonussen op tafel voor Westerlo-spits Lyle Foster (22). Om de komst van de Zuid-Afrikaanse spits aan te kondigen, knutselde Burnley een geniaal filmpje in elkaar. De inspiratie haalden de Engelsen bij de wereldberoemde ‘Shrek’-film. In de originele scène moet de boosaardige Lord Farquaad kiezen tussen drie vrouwen, in de parodie van Burnley tussen drie spitsen: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en - jawel - Lyle Foster. Bekijk en geniet vooral zelf in onderstaande video.

27 januari