Hongaarse voetbalbond neemt het op voor “meerderheid fans”, Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken vindt Engels gedrag “hypocriet”

“De overgrote meerderheid van de 60.000 fans die in het stadion aanwezig waren, heeft de Hongaarse ploeg met fair-play ondersteund, zelfs op het moment dat zij op achterstand stonden”, klinkt het in de mededeling. “Het is in hun naam dat de daders geïdentificeerd en zwaar gestraft moeten worden.”

De Britse premier Boris Johnson maande de Wereldvoetbalbond FIFA al aan tot actie, wat de FIFA intussen ook beloofde te doen. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto vindt het Engelse gedrag dan weer “hypocriet”. “Iedereen heeft kunnen zien wat er gebeurd is tijdens de finale van EURO 2020, hoe de Engelse fans zich toen gedragen hebben”, vertelde de minister. “We konden het Italiaanse volkslied zelfs niet horen door het gefluit van de Engelsen. En dan hebben we het nog niet over de beledigingen na de wedstrijd. Hypocrisie heeft geen plaats in de maatschappij, en dus ook niet in politiek en sport.”