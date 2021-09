Hongaarse fans sloegen andermaal mal figuur. Maar of ze daarmee inzitten?

Buitenlands voetbal Het wangedrag van de Hongaarse fans tijdens de WK-kwalificatiematch tegen Engeland was pijnlijk, maar geen verrassing. De harde kern van de Magyaren bouwde de voorbije jaren, zeker tijdens EK’s, geen te fraaie reputatie op. Maar of hen dat zelf deert?

Apengeluiden en -gebaren, bommetjes, vuurwerk en drankbekers richting de spelers. Het gedrag van de thuisaanhang tijdens Hongarije-Engeland was wansmakelijk. De Engelse FA uitte meteen na de match ook zijn ongenoegen en vroeg om verder onderzoek, wereldvoetbalbond FIFA heeft dat ook opgestart.

“We zijn extreem ontgoocheld over de berichten van racistische uitingen tegenover sommige van onze Engelse spelers”, klinkt het bij de FA. “We zullen de FIFA vragen deze zaak te onderzoeken. We blijven de spelers en staf steunen in onze collectieve overtuiging om discriminatie in al zijn vormen aan te pakken.”

Volledig scherm © AFP

Het wangedrag van de Hongaren kwam er amper een paar maanden nadat ze zich ook tijdens EURO 2020 van hun slechtste kant hadden laten zien, met ook al racistische en homofobe gezangen en spandoeken. Boedapest was tijdens het EK één van de gaststeden, Hongarije speelde in de eigen Puskas Arena tegen Portugal en Frankrijk.

Hongarije moet door het discriminerend gedrag van zijn fans tijdens het afgelopen EK zijn volgende twee UEFA-thuiswedstrijden zonder toeschouwers afwerken. De wedstrijden in de WK-kwalificaties vallen echter onder de bevoegdheid van de FIFA, waardoor er donderdagavond dus wel toeschouwers werden toegelaten.

“Monsters”

Ook leden van de zogenaamde ‘Carpathian Brigade’, een groep van de harde kern waarover in het verleden wel al de nodige inkt vloeide. Zij nemen meestal plaats achter doel en hun dresscode is even simpel als herkenbaar: een zwart T-shirt of géén T-shirt. De Karpatische Brigade is een samenvoegsel van verschillende radicale fangroepen, verbonden door een extreemrechts gedachtegoed. Op gespecialiseerde pagina’s over hooliganisme worden de leden omschreven als "monsters” - ‘t zijn bepaald geen doetjes.

Hun ploeg steunen is niet de voornaamste bekommernis van de groep ultra’s. Keet schoppen des te meer. Met vechtpartijen (ook met wapens), homofobe slogans of racistische boodschappen tegen mensen met een donkere huidskleur, zigeuners of Joden. Tijdens het EK, voor de match tegen Frankrijk, droegen ze tijdens een optocht nog een anti-kniel-banner (zie foto onder).

Om maar te zeggen: de vele kritiek die de Hongaarse fans nu krijgen, zal bepaalde groepen koud laten. De sanctie om de poorten van de Puskas Arena voor twee matchen gesloten te houden, waarschijnlijk ook. Zoals de kaarten nu liggen, zal Hongarije pas volgend jaar in de Nations League achter gesloten deuren voetballen. Voorlopig kunnen kan de ‘Carpathian Brigade’ dus nog vrolijk naar het stadion trekken, of het moest zijn dat het onderzoek van de FIFA daar nog verandering in brengt.

Want wat wel duidelijk is: een alleenstaand voorval is dit al lang niet meer. Ook tijdens het EK van 2016 deden de Hongaarse fans al stof opwaaien. Vooral tijdens een match tegen IJsland in Marseille misdroegen ze zich. De hooligans pakten toen uit met nazigroeten, gingen op de vuist met stewards, staken vuurwerk af en gooiden voorwerpen op het veld. Hongarije werd op dat EK uiteindelijk uitgeschakeld door de Rode Duivels.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

