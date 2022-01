Homofiele voetballer, die zich pas outte, mikpunt van spot: “Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe teleurgesteld ik ben”

De middenvelder speelde gisteren met zijn team Adelaide United 1-1 gelijk tegen Melbourne Victory, maar veel plezier beleefde hij dus niet aan die draw tegen de leider. “Ik ga niet doen alsof ik het allemaal niet gezien of gehoord heb. Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe teleurgesteld ik ben", schrijft hij zijn frustraties van zich af op zijn Instagrampagina. “Dit mag niet geaccepteerd worden, we moeten meer doen om dat soort mensen de rekening te presenteren. Ik zal me nooit verontschuldigen voor de waarheid die ik leef, of voor wie ik ben naast het voetbal. Aan alle jongeren die hetzelfde lot als mij moesten ondergaan: hou jullie hoofd omhoog en blijf je dromen nastreven. Weet dat er in dit spel geen plaats is voor zo’n toestanden. Voetbal is een spel voor iedereen, wie je ook bent, welke kleur je huid heeft of waar je ook vandaan komt.”