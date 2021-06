Hoeft het te verbazen? Gecontesteerde Copa América gaat gebukt onder golf van coronabesmettingen

Buitenlands voetbalEen verrassing is het niet. De gecontesteerde Copa América in Brazilië is net begonnen en zorgt nu al voor 31 positieve coronatests bij spelers en stafleden. Vooral Venezuela, Bolivia en Colombia zouden hard getroffen zijn. De organisatie ligt zo nog wat meer onder vuur. Het door Covid geteisterde Brazilië werd in extremis het nieuwe gastland, tot groot ongenoegen van vooral de Braziliaanse selectie. Hun kritiek kreeg echter geen gehoor.

Zondag startte de Copa América, vandaag werden de resultaten van de eerste coronatests bekendgemaakt. “31 spelers en delegatieleden hebben positief getest op Covid-19", maakte het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid bekend. Daarbovenop zijn minstens 10 ingehuurde medewerkers, denk maar aan het personeel van de hotels waarin Messi en co verblijven, besmet. Er werd geen overzicht gegeven van het aantal gevallen per delegatie, maar eerder raakte bekend dat Bolivia, Colombia en Venezuela hard getroffen zijn. Venezolaans bondscoach Peseiro was zelfs genoodzaakt om opeens 15 (!) nieuwe spelers op te roepen.

De cijfers zijn er serieuze klap voor de Copa América, die al geen krediet had. Aanvankelijk zou het toernooi doorgaan in Colombia en Argentinië. Omdat het coronavirus er nog steeds lelijk huishoudt, week het Zuid-Amerikaanse kampioenschap uit naar Brazilië, dat eigenlijk nóg harder geteisterd is door Covid-19. De Braziliaans president Jair Bolsonaro, die het virus altijd als een bagatel beschouwde, stemde toe.

Kritiek

Een storm aan kritiek barstte los. Verschillende drukkingsgroepen hadden het Hooggerechtshof gevraagd het toernooi te verbieden, maar vingen bot. Belangrijke sponsors als Mastercard, Ambev (AB Inbev) en Diageo verklaarden dat ze hun contractuele verplichtingen weliswaar zullen naleven, maar wilden hun logo niet op het toernooi zien. En ook de bezorgde spelers zelf lieten van zich horen. Met Brazilië op kop. Messi, Suárez en andere Zuid-Amerikaanse sterren werden warm gemaakt hun afgunst te uiten, maar uiteindelijk kwam het niet tot een boycot. “We zijn tegen de organisatie van de Copa America, maar zullen nooit neen zeggen tegen de Seleçao”, klonk het bij Neymar en co in een gezamenlijk statement. De Copa ging dus van start. Weliswaar met de noodzakelijke maatregelen, zo beloofde men. Nú al zijn er dus 31 positieve gevallen...

In het land met 210 miljoen inwoners zijn bijna 17,4 miljoen Brazilianen besmet met het coronavirus, en meer dan 488.000 mensen zijn gestorven in verband met Covid-19. Brazilië is na de Verenigde Staten en India het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen.

