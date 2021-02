Hoe papa Jorge de carrière van Messi mee stuurt: een ‘koelbloedig onderhandelaar’ en samen met Lionel veroordeeld voor fraude

Buitenlands voetbalEen astronomisch contract van 555.237.619 euro bij Barcelona. En na dit seizoen in principe een transfer naar Man City? Of toch PSG? Er loopt alleszins één rode draad in de carrière van Lionel Messi (33): papa Jorge (63). Voormalig manager van een staalfabriek die de miljoenendeals van Lionel sluit en samen met zijn zoon veroordeeld werd voor fraude.

Waar ligt de toekomst van Lionel Messi? De Argentijnse superster doet zijn contract, ter waarde van 555.237.619 euro, tot eind dit seizoen sowieso uit. Maar wat dan? Een transfer naar het Manchester City van Pep Guardiola lijkt het meest plausibel, Messi wilde vorige zomer eigenlijk al naar Engeland verhuizen. En ook bij de Franse topclub PSG valt er geregeld te horen dat Messi welkom is.

Waar ‘Leo’ volgend seizoen speelt, zal Jorge Messi mee bepalen. Niet alleen als vader, maar vooral als manager. Al van in het begin van Lionel Messi’s carrière ontfermt Jorge zich over de carrière van zijn zijn. Hij is een voormalig staalfabriek-manager die zijn zoon trainde bij zijn eerste jeugdclub Grandoli FC.

Quote Als het gaat om de carrière van zijn zoon, neemt hij bedachtza­me beslissin­gen. En dat in een business waar impulsieve beslissin­gen regeren. Marca

Het was Jorge die de 13-jarige Lionel via Newell’s Old Boys in 2000 naar Barcelona brengt. Hij speelt het hard. ‘Wil Barça Lionel niet, dan brengen we hem naar Real.’ Uiteindelijk gingen de Catalanen overstag. De familie krijgt een huurhuis, de club regelt een school voor de kinderen en Jorge, die zijn job in Argentinië moet opgeven, ontvangt een tegemoetkoming van 40.000 euro per jaar. Op 18 februari 2001 vestigt het gezin Messi zich, na lang beraad, definitief in Barcelona.

Messi breekt door. Hij leidt Barcelona naar successen, wordt een clubicoon. De best betaalde voetballer ooit. Het is Jorge die Lionels contractbesprekingen telkens voert.

In de Spaanse pers wordt hij omschreven als een “geduldig onderhandelaar”. Sportkrant Marca: “Jorge Messi is een koelbloedige analyticus. Als het gaat om de carrière van zijn zoon, neemt hij bedachtzame beslissingen. En dat in een business waar impulsieve beslissingen regeren. Dat is een sterkte. Messi Sr. weet heel goed hoe hij een beslissing moet timen.”

“Hij wil alles doen voor zijn zoon”, aldus een bron aan The Athletic. “Soms heeft hij het wel moeilijk met een stap terug te zetten en de situatie vanop een afstand te bekijken.” Hij onderhandelt de miljoenendeals van Lionel, ook die van de voorbije vier jaar die deze week wordt gelekt. Jorge staat eveneens aan het hoofd van het Messi-business imperium, dat alle sponsorinkomsten (goed voor ongeveer 150 miljoen euro per jaar) van Lionel beheert, en de Messi Foundation.

Belastingfraude

Kosjer verloopt het niet altijd. In 2017 worden Jorge én Lionel veroordeeld voor belastingfraude. Ze krijgen een celstraf van 21 maanden die ze niet moeten uitzitten en een boete van in totaal 3,7 miljoen euro. De stervoetballer heeft steeds gezegd dat hij niet op de hoogte was van de constructies die zijn vader en zijn advocaten hadden opgezet om de fiscus om de tuin te leiden.

Vorige zomer speelde Jorge dan weer een grote rol in de saga rond het al dan niet vertrek van Messi bij Barcelona. Hij is de eerste die officieel communiceert, en dat doet hij door de befaamde opstapclausule van 700 miljoen euro te betwisten. U weet hoe het uiteindelijk uitdraait: Messi doet zijn contract uit tot eind dit seizoen. Ietwat tegen zijn zin. Daarna gaat hij hoogstwaarschijnlijk vertrekken. Richting Man City? Of toch PSG? Time will tell. Jorge mag zich alleszins opmaken voor nieuwe onderhandelingen.

Volledig scherm Lionel Messi (links) en zijn vader Jorge Horacio Messi (rechts) in de rechtbank in juli 2016 © photo_news