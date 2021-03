Hoe kómt het toch dat Hazard alweer gekwetst is? Experts laten zich uit over wat mogelijk ‘smoking gun’ kan zijn

Serie A Ronaldo snoert critici de mond met razendsnel­le perfecte hattrick, maar weigert met de pers te praten

14 maart Cristiano Ronaldo is niet bij de pakken blijven zitten na de uitschakeling in de Champions League tegen Porto afgelopen dinsdag. Op bezoek bij Cagliari lukte de 36-jarige Portugees in 22 minuten een perfecte hattrick: een goal met rechts, links en het hoofd.