Hoe ‘failliete club’ FC Barcelona toch 55 miljoen euro op tafel leggen kan voor nieuwkomer Ferran Torres

Buitenlands voetbal Voetballe­gen­de Pelé opnieuw in ziekenhuis voor behande­ling van darmtumor

De Braziliaanse voetballegende Pelé is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis voor de behandeling van een tumor in de dikke darm. Dat heeft het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo bekendgemaakt.

8 december