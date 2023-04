Hoe Dante Vanzeir op enkele maanden tijd etiket van ideale schoonzoon compleet kwijtspeelde

Op bezoek bij Will Still, de jonge en Belgische succes­coach van Reims: “Zijn Pro License-diploma? Voor ons heeft Will dat al verdiend”

Met slechts één nederlaag in twintig matchen ontpopt Will Still (30) zich bij het Franse Reims alsmaar meer tot de nieuwe ‘golden boy’ van de Belgische trainersgilde. Wij zetten ons een dag in het spoor van de succescoach. “Door de interlands had ik onlangs voor het eerst sinds héél lang twee vrije dagen. Toen liep ik wat verloren.”