Hoe Barcelona de (vuile) trukendoos bovenhaalde om Lewandowski en co speelgerechtigd te krijgen voor openingsduel tegen Vallecano

Barcelona gooide de afgelopen weken het geld door deuren en vensters, met torenhoge salarissen voor de nieuwe goden van Montjuïc. Maar omdat Barça het salarisplafond van La Liga (maximum 70 procent van de totale inkomsten mogen aan lonen opgaan) ruim overschreed, dreigde het Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé - voor wie respectievelijk 45, 58 en 50 miljoen euro werd neergeteld - niet te mogen inschrijven voor competitievoetbal - al is de goedkeuring voor Koundé nog niet gegeven. Franck Kessié en Andreas Christensen, twee spelers die transfervrij naar Barcelona kwamen, konden zelfs weer gratis vertrekken als ze niet ingeschreven raakten voor het eerste duel van het seizoen. Het werd dus een race tegen de klok voor voorzitter Joan Laporta om tijdig de nodige fondsen vrij te maken, zodat de aanwinsten alsnog speelgerechtigd zouden zijn.

Het Catalaanse bestuur wendde daarbij alle middelen aan, geoorloofde en minder geoorloofde. Zo werd de Nederlandse international Frenkie de Jong, drie jaar geleden nog bij Ajax weggekocht als “de nieuwe Cruijff”, door de club én door de supporters zwaar onder druk gezet om in te leveren op het loon dat de club hem zelf contractueel toebedeelde bij zijn transfer in 2019. De Jong, die net als Pierre-Emerick Aubameyang mogelijk naar Chelsea kan verkassen, maakte duidelijk dat hij niet van plan was die smeekbede te beantwoorden en kreeg meteen de woede van de socio’s over zich heen. Vanuit de club werden zelfs geruchten over vermeende betrokkenheid bij een criminele organisatie gelanceerd om de Nederlander op andere gedachten te brengen. De vuile trukendoos werd bovengehaald, zeg maar, maar omdat de klok genadeloos in het nadeel van Barcelona tikte werd uiteindelijk voor andere oplossingen geopteerd.

Aandelen verkocht

Barcelona verkocht gisteren een belang van 24,5 procent van Barça Studios, een dochteronderneming die de audiovisuele content van de club produceert, aan het bedrijf Orpheus Media. Het incasseerde daarvoor ruim 100 miljoen euro. Eerder hadden de aandeelhouders ook al ingestemd om 24,5 procent aan het platform Socios.com te verkopen. En niet voor een duurtijd van 25 jaar zoals bij eerdere deals met Sixth Street, maar permanent.

Bij Barcelona kunnen ze maar beter waakzaam blijven dat financiële problemen de club in de toekomst niet weer parten gaan spelen. Barça wankelt al een hele tijd op de rand van de financiële afgrond. Na een audit door voorzitter Laporta in augustus 2021, een jaar geleden dus, werd bekendgemaakt dat de geschatte schuld van de Catalaanse grootmacht om en nabij de 1,35 miljard euro schommelde. Dat leidde toen tot de onmiddellijke verkoop van sterspeler Lionel Messi aan Paris Saint-Germain, die zelfs niet kon blijven nadat hij wel leek in te stemmen met een verminderd loon.

Hoe dan ook: Robert Lewandowski zal voortaan dus toch in het shirt van Barcelona op doelpuntenjacht gaan in La Liga. Het lijdt weinig twijfel dat de Pool zijn dankbaarheid naar zijn nieuwe broodheer toe zal vertalen in een rist doelpunten. Afwachten maar of hij tegen Rayo Vallecano meteen zijn nieuwe rekening opent.

