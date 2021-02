Historische prestatie voor Bayern München: Rekordmeister maakt ‘sextuple’ compleet en volgt legendarisch FC Barcelona van 2009 op

Buitenlands voetbalFC Bayern München raast als een machine door de voetbalwereld. Gisteren klopte de Champions League-winnaar het Mexicaanse Tigres UANL , goed voor een historische prestatie. De Duitsers zijn zo nog maar het tweede team in de geschiedenis dat in een jaar tijd alle prijzen pakt die er te winnen vallen. Een ‘sextuple’. Hun voorganger? FC Barcelona, anno 2009. We leggen hun parcours naast elkaar.

Poll Barça 2009 of Bayern 2020: wie heeft het sterkste elftal? FC Barcelona 2009

FC Bayern München 2020

Barça 2009 of Bayern 2020: wie heeft het sterkste elftal? FC Barcelona 2009 (59%)

FC Bayern München 2020 (41%)

FC Barcelona 2009

La Liga: Barça won in eigen land relatief eenvoudig de landstitel. Na een nederlaag op speeldag één verloren ze 22 wedstrijden op rij niet. Ze pakten 87 punten, 9 meer dan rivaal Real Madrid. Met een stevig statement in het Santiago Bernabéu op de koop toe: 2-6. Het verloor dat jaar vijf keer en speelde zes keer gelijk, 27 keer wonnen de troepen van Pep Guardiola. Daarin scoorden ze 105 doelpunten.

Copa del Rey: Ook de Copa del Rey mocht de kast in. De op papier moeilijkste horde werd in de 8ste finales al genomen door Atlético Madrid te kloppen. Ook Espanyol, Mallorca en uiteindelijk Athletic Bilbao gingen voor de bijl.

Champions League: Opvallend: FCB was niet rechtstreeks gekwalificeerd voor de groepsfase van de CL, en moest dus nog voorbij Wisla Krakow. Het verloor zelfs de terugmatch, maar had de heenwedstrijd al met 4-0 gewonnen. Na een relatief eenvoudige loting in groep C (Sporting CP, Shakhtar Donetsk en Basel) hadden ze Spanjaarden het lastiger in het vervolg van het kampioenenbal. Lyon, Bayern München en Chelsea gingen eraan voor de moeite, in de finale was Manchester United slachtoffer. Die knappe kopbalgoal van Messi, weet u nog?

Volledig scherm Pep Guardiola geniet mee na de CL-finale. © EPA

Super Cup: De Super Cup werd een heruitgave van de bekerfinale van het jaar ervoor, aangezien Barça de dubbel had gepakt. Barcelona won beide confrontaties en mocht trofee nummer vier de lucht in heisen.

UEFA Super Cup: Een week later was het al de beurt aan trofee nummer vijf. Tegen Europa League-winnaar Shakhtar Donetsk won FCB met het kleinste verschil, en dat na een doelpunt van Pedro in de verlengingen.

Club World Cup: Eind 2009 was de historische eerste ‘sextuple’ een feit. In Abu Dhabi werd het WK voor clubs uitgevochten. Het Argentijnse Estudiantes - winnaar van de Copa Libertadores - plooide ook pas na verlengingen: 1-2. Zes op zes. ‘t Was de eerste, en lang ook de enige club die het ooit flikte.

Cijfers:

65 matchen: 46 overwinningen - 13 gelijke spelen - 6 nederlagen

163 doelpunten gescoord, 59 tegen

Volledig scherm Het 'sextuple'-team van FC Barcelona. © .

FC Bayern München 2020

Bundesliga: Bayern kende een pak meer moeite om kampioen te worden. Na 14 speeldagen stond het pas zevende. Coach Niko Kovac stapte op na een zware nederlaag, assistent Hansi Flick nam over en zorgde voor een heropleving. Ze lieten nog nauwelijks punten liggen en mochten opnieuw de titel op hun naam schrijven. Met dank aan prijsschutter Robert Lewandowski, goed voor 34 van de 100 doelpunten.

DFB-Pokal: In de beker hield de Rekordmeister het sober. In vier van hun vijf wedstrijden richting finale won Bayern met het kleinste verschil. In die finale won het dan plots met 4-2 van Bayer Leverkusen. Ook hier werd Lewandowski topschutter met zes doelpunten.

Champions League: Bayern walste door de groepsfase en pakte 18 op 18 in een groep met onder meer Tottenham. Alsof dat nog niet indrukwekkend genoeg was, won het de daaropvolgende rondes met monsterscores. Tegen Chelsea over twee wedstrijden met 7-1, tegen Barcelona met 8-2. Lyon ging eraan voor de moeite, en in de finale klopte het eind augustus ook PSG in Lissabon. De rode draad blijft: een Poolse topschutter genaamd Lewandowski.

Volledig scherm © Photo News

UEFA Super Cup: Middenvelder Thiago vertrok, maar dat deed de motor van Bayern niet sputteren. Een maand na de demonstratie in Lissabon kwam Europa League-winnaar Sevilla op bezoek. Goretzka dwong verlengingen af, Javi Martinez knikte Bayern naar vier op vier.

Super Cup: Amper zes dagen later. Borussia Dortmund, tweede in de Bundesliga, was uitdager van dienst. Een topper op het scherpst van de snee. Tolisso en Müller leken Bayern al snel op weg te zetten naar een simpele zege, maar Dortmund kwam terug. Kimmich zorgde de beslissing met een treffer waar de naam ‘frommeldoelpunt’ voor is uitgevonden.

Club World Cup: En nu dus het WK voor clubs, meestal niet de moeilijkste uitdaging voor de CL-winnaar. Het toernooi werd door Covid-19 wel uitgesteld naar 2021. De Duitsers misten wel enkele belangrijke pionnen, maar de jongens van Hansi Flick wonnen toch zonder al te veel problemen hun zesde prijs van 2020. Het Mexicaanse Tigres legde weinig in de weg.

Cijfers:

55 matchen: 47 overwinningen - 4 gelijke spelen - 4 nederlagen

167 doelpunten gescoord, 51 tegen

Volledig scherm Het 'sextuple'-team van Bayern Munchen. © .

Felicitaties van Guardiola

Pep Guardiola was er snel bij om z’n ex-team te feliciteren met de zes prijzen. Hij weet uiteraard als geen ander hoe dat voelt. “Mijn felicitaties aan de hele Bayern familie voor dit succes, om het WK voor clubs te winnen en vooral voor de zes titels. Ik ben heel trots. Misschien kan ik Messi en co bellen, dan kunnen we spelen voor een zevende titel? Zeg me waar en wanneer, en we zullen er zijn! (lacht)” Ongetwijfeld een affiche om van te smullen.

