Hillsborough-drama eist na meer dan 30 jaar nieuw slachtoffer: Liverpool herdenkt 97 fans

30 jaar na Hills­borough: van grootste Britse voetbal­ramp naar grootste Britse gerechts­blun­der

13 april De grootste voetbalramp uit de geschiedenis van Groot-Brittannië werd op 15 april 1989 aan het begin van een voetbalwedstrijd in het Hillsboroughstadion van voetbalclub Sheffield Wednesday veroorzaakt door een paniekuitbraak, die een stormloop van toeschouwers tot gevolg had. Dat gebeurde toen de halve finale tussen Liverpool en Nottingham Forest in de FA-cup amper 6 minuten ver was. De stormloop resulteerde in de dood van 96 Liverpool-fans. 95 supporters stierven ter plekke, de 96ste stierf vier jaar later, toen de medische apparatuur die hem in leven moest houden, werd uitgezet.