“Hij voorkwam drie zuivere doelpunten”: Supercopa is ondanks sterke Courtois voor Barcelona, Hazard haalt als een dief in de nacht medaille op

Buitenlands voetbalIn minder dan een helft was de Spaanse Supercopa gespeeld. Robert Lewandowski, Gavi en Pedri velden het lot van een matig Real Madrid. Benzema scoorde in het slot nog tegen. Aan een ontgoochelde Thibaut Courtois lag het niet in Riyad. “Hij voorkwam drie zuivere doelpunten”, aldus Marc Degryse. Maar Courtois moest zich wel drie keer omdraaien in 70 minuten. Geen prijsje bij in de bagage.

Met gebogen hoofd pikte hij zijn drinkbus op aan de rust. Als voetballer moet je in het onmogelijke blijven geloven, maar Thibaut Courtois wist toen wellicht al dat de Spaanse Supercup gespeeld was.

In Riyad was FC Barcelona een maatje te sterk. De ploeg in vorm. Barça recupereerde en schakelde snel om. Courtois voorkwam eerst dat Lewandowski de score kon openen - hij duwde diens harde schot knap tegen de paal. De doelman maskeert veel bij Real.

Vervolgens moest Courtois zich toch twee keer omdraaien. Twee keer geklopt door het duo Gavi-Lewandowski. Elk een keer in de rol van aangever, een andere keer als afwerker. Courtois schudde het hoofd.

Met de voet hield de Duivel na de pauze Dembélé van de 0-3. Pedri scoorde erna wel. Lewandowski en Gavi (met de assist) speelden opnieuw hun rol. De jeugd (en de ouwe man) van Barça imponeerden.

Pas in minuut 70 trapte Real een eerste keer tussen de palen. Cijfer dat alles vertelde over de Clásico. In het absolute slot scoorde Benzema nog de eerredder.

Degryse: “Courtois voorkwam drie zuivere doelpunten”

Courtois moest zich dus drie keer gewonnen geven, maar onze nationale doelman mag tevreden zijn met zijn prestatie. Dat vertelde huisanalist Marc Degryse in onze studio. “Hij voorkwam drie zuivere doelpunten. Als aanvaller is het echt moeilijk om hem te passeren. Hij is groot, positioneert zich goed en kan met alle lichaamsdelen redding brengen. Natuurlijk is hij nu ontgoocheld. Hij is een winnaar en wil de rest meekrijgen.”

Toerist Hazard

Eden Hazard kwam in Saoedi-Arabië niet van de bank. Hij was er eerder als toerist. Om transfergeruchten te voeden is er soms heel weinig nodig, zo mocht hij nogmaals ondervinden. Neem nu een paar shots van een knuffel met Rudi Garcia, de coach van Al-Nassr en Cristiano Ronaldo.

Of een kort bezoekje aan andere oude bekenden op een bureau in het stadion, mensen hij nog kent van zijn tijd bij Lille en nu in dienst zijn bij de Saoedische club? Of het shirt van Al-Nassr dat Hazard tijdens een andere ontmoeting van Garcia kreeg - eentje voor zijn zoon?

Elke Spaanse journalist ter plaatse schoot dezelfde beelden. Alleen een tv-show maakte er groot spel van - zelfs de Madrileense sportkranten zagen er geen transfernieuws in.

Ondanks het feit dat de verhalen over Hazard en een mogelijke transfer naar Al-Nassr de voorbije dagen overal klakkeloos werden overgenomen, is een verhuis naar de Saoedische hoofdstad absoluut geen prioriteit - en zeker niet voor zijn gezin. Daar veranderen de gezellige praatjes met mentor Garcia weinig aan.

Garcia drukte vier dagen geleden de geruchten al de kop in: “We hebben mekaar gewoon zien toen zij gingen trainen.”

Hazard beslist pas na het seizoen waar zijn toekomst ligt. Tegen Barcelona kwam hij niet van de bank.

