“Hij stak zijn hand in mijn onderbroek”: Spaans gerecht start nu ook onderzoek naar Dani Alves, echtgenote verdwijnt middenin storm van Instagram

Buitenlands voetbalVoetballer Dani Alves (39), vooral bekend van z'n periode bij FC Barcelona, zit in nauwe schoentjes. Het Spaanse gerecht is na een klacht nu ook een onderzoek gestart naar de vermeende aanranding van een vrouw in een nachtclub in Barcelona. Opvallend: Alves’ echtgenote, Joana Sanz, heeft middenin de storm haar Instagram-profiel offline gehaald.

De feiten zouden zich hebben voorgedaan op de avond van 30 december in nachtclub ‘Sutton’ in Barcelona. Een bron vertelde aan radiozender ‘Levantate OK’ dat Alves op een gegeven moment “heel close aan het dansen was met een vrouw”. Vervolgens zou de vrouw naar het toilet gegaan zijn, waarop Alves haar achterna ging. “Enkele seconden later kwamen ze samen weer buiten en gingen ze weer bij de groep staan”, aldus de bron. Toen Alves en zijn vrienden weggingen, zou de vrouw beginnen wenen zijn en verteld hebben dat ze verkracht was. “Hij heeft zijn hand in mijn onderbroek gestoken”, vertelde de vrouw bij ‘ABC’.

Het Spaanse gerecht heeft inmiddels een onderzoek gestart.

Bij datzelfde ‘ABC’ ontkent de entourage van Alves alle feiten. En de Braziliaan deed dat ook zelf, in een interview in de Spaanse tv-show ‘Y Ahora Sonsoles’. “Ik hou ervan om te dansen, maar zonder daarbij in de directe omgeving van andere mensen te komen. Het spijt me zeer, maar ik weet niet eens wie de dame is. Ik ken haar niet. Ik hou er niet van om andere mensen te storen, hoe zou ik dat nu kunnen doen bij een vrouw? Ze brengt op deze manier schade toe aan mij en mijn familie.” Ook op Instagram waste hij z'n handen in onschuld: “Waarom niet lief zijn voor anderen in plaats van ze steeds pijn te proberen doen?”

Volledig scherm © Instagram Dani Alves

Echtgenote haalt Instagram-profiel offline

De Braziliaanse rechtsachter is sinds 2017 getrouwd met het Spaanse model Joana Sanz. Opvallend is dat zij middenin de rel rond haar echtgenoot haar Instagram-profiel volledig offline heeft gehaald. Nochtans leek het tot Alves in het middelpunt van de storm belandde nog allemaal peis en vree. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Alves staat te boek als een van de beste rechtsbacks aller tijden. Vooral in zijn periode bij Barcelona stapelde hij de prijzen op. Met de Catalaanse club won hij onder meer drie keer de Champions League, zes keer de Spaanse landstitel en vijf keer de Copa del Rey. Ook in Frankrijk (met PSG, twee keer) en Italië (met Juventus) werd hij landskampioen. Momenteel speelt hij in Mexico voor UNAM Pumas. Alves werd ook geselecteerd voor het afgelopen WK in Qatar, waar hij tijdens de groepsmatchen tegen Kameroen en Zuid-Korea in actie kwam.

Volledig scherm Dani Alves troost Neymar na de WK-exit tegen Kroatië. © Photo News

Volledig scherm Dani Alves met echtgenote Joana Sanz in 2018. © EPA