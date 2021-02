Hij mag altijd ietsje meer: Ibrahimovic vliegt volgende week met helikopter naar festival om te presenteren en te zingen

Buitenlands voetbalZlatan mag altijd ietsje meer. De Zweedse spits combineert volgende week het leven als profvoetballer met dat van presentator bij een muziekfestival. Volgens La Gazzetta reist hij per helikopter over en weer. Er is kritiek op z’n uitstapjes. “Maar als er één kampioen is die dergelijke druk aankan, dan is hij het wel”, sust AC Milan-coach Pioli.

Ibrahimovic heeft van AC Milan toestemming gekregen om volgende week het Sanremo Music Festival te bezoeken. Dat jaarlijks festival staat al sinds 1951 op de agenda en wordt dit keer georganiseerd van 2 tot en met 6 maart. Zonder toeschouwers uiteraard, maar de hele show wordt uitgezonden op de RAI. Omdat ook de Italiaanse deelnemer aan het Eurosongfestival zal bepaald worden, verwacht men torenhoge kijkcijfers. Daar hoort dan ook een klinkende naam als presentator bij. Niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic praat het gebeuren aan elkaar.

“Zlatan zal volgende week een aantal trainingen missen, maar hij is beschikbaar voor de wedstrijden”, bevestigde Milan-trainer Stefano Pioli op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Rode Ster Belgrado. De Serviërs komen vanavond voor de Europa League op bezoek in San Siro, na de 2-2 van vorige week in Servië. “Maar als er één kampioen is die dergelijke druk aankan, dan is hij het wel.”

Nu al kritiek op uitstapje Zlatan

In Italië is er nu al veel kritiek op het aanstaande uitstapje van Ibrahimovic. Zeker omdat AC Milan zijn laatste drie wedstrijden niet won en de koppositie verspeelde aan stadgenoot Inter - u herinnert zich nog de geweldige goal van Romelu Lukaku. Analist en voormalig Inter-speler Nicola Berti provoceerde de Milan-ster na de wedstrijd. “Ik had niet verwacht dat Inter zo veel beter zou zijn. Nu we het daarover hebben, waarom verliet Ibra het veld zo vroeg? Moest hij al een ​​repetitie doen voor Sanremo?”, zei Berti, die tussen 1988 en 1998 voor Inter speelde.

Pioli diende hem van repliek en denkt dat Ibrahimovic volgende week net extra goed zal presteren om zijn criticasters de mond te snoeren. “Iemand zoals hij put uit deze situatie nog meer kracht en motivatie om het team te helpen.”

Per helikopter

Het muziekfestival in Sanremo begint volgende week dinsdag. Ibrahimovic zal ‘s ochtends met zijn ploeggenoten trainen en vervolgens per helikopter - om files tijdens het traject van 270 kilometer te vermijden - naar Sanremo vliegen om daar ‘s avonds op te treden. Woensdagavond speelt hij wel gewoon mee in de Serie A-match tegen Udinese. Nadien trekt hij weer naar het festival, waar hij tot en met zaterdag verblijft. Op zondag speelt I Rossoneri een uitwedstrijd bij Hellas Verona. Ibra krijgt een personal coach mee om tussen de festiviteiten door te trainen.

Naast presenteren zal Zlatan ook zingen. Samen met Sinisa Mihajlovic, de trainer van Bologna die afgelopen zomer herstelde van leukemie. Mihajlovic en Ibrahimovic speelden van 2004 tot 2006 nog samen bij Inter. De verwachtingen voor het optreden van die twee worden al getemperd. “Er zijn twee dingen waar ik ontzettend slecht in ben: zingen en dansen”, zei Mihajlovic vorige week al. “Zlatan is ook een vreselijke zanger. Maar de mensen zullen in elk geval om ons kunnen lachen.”

In 2015 gaf Inter-trainer Antonio Conte al een optreden op het festival in Sanremo.

Volledig scherm © REUTERS