Hij is er nog niet van verlost: Cristiano Ronaldo test opnieuw positief en zou clash tegen Barça missen

Buitenlands voetbal IJsland verliest vóór komst Duivels tegen Denemarken - Nederland wint niet in Bosnië - Haaland maakt hattrick

11 oktober Op de derde speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League heeft Denemarken zijn eerste zege geboekt, na een eerdere nederlaag tegen België en een gelijkspel tegen Engeland. Op bezoek in IJsland werd het 0-3, na doelpunten van Sigurjonsson (45' owngoal), Eriksen (46') en Skov (61'). Met vier punten blijft Denemarken op de derde plaats in de groep. IJsland, komende woensdag de tegenstander van de Rode Duivels, is puntenloos laatste. De Rode Duivels moesten zondag na hun eerste nederlaag in bijna twee jaar de leidersplaats afstaan aan Engeland, dat de clash in Wembley met 2-1 won. Engeland heeft met nog twee speeldagen te gaan zeven punten, eentje meer dan de Belgen.