“Hij irriteert iedereen”: forse kritiek voor Kylian Mbappé, die met inmiddels verwijderde post discussie rond positie bij PSG aanwakkert

Buitenlands voetbalKylian Mbappé lijkt zich niet te kunnen vinden in zijn positie bij Paris Saint-Germain. Een Instagrambericht van de best betaalde voetballer ter wereld pookte de discussie nog wat op. En dus haalt Emmanuel Petit, ex-international bij Frankrijk en nu analist, uit: “Is het loon naar zijn hoofd gestegen?”

‘Forbes’ riep hem dan wel uit tot bestbetaalde voetballer ter wereld, helemaal goed in zijn vel lijkt Kylian Mbappé niet te zitten. Aan zijn statistieken is dat niet te zien. Met elf goals in twaalf matchen kan je zijn cijfers bij PSG moeilijk matig noemen. Maar gedragingen, gelaatsuitdrukkingen en een woordje van kritiek verraden veel.

PSG speelde zaterdag 0-0 gelijk in Reims. Zonder Lionel Messi en Neymar kon Mbappé het niet forceren. Achteraf maakte hij de tongen los met een Instagrampost en vooral de hashtag ‘#PivotGang’. Daarmee leek hij te bevestigen wat Franse media al een tijdje schrijven: dat Mbappé liever niet alleen in de punt van de aanval staat en een tweemansvoorhoede prefereert - zoals bij de Franse nationale ploeg. Het bericht op sociale media werd al na enkele minuten verwijderd, maar iemand nam een printscreen en het kwaad was uiteraard geschied.

Volledig scherm De Instagrampost van Mbappé. © Instagram Mbappé

Drie weken geleden nog, na de interland tegen Oostenrijk met ‘Les Bleus’, sprak de 23-jarige Mbappé over zijn verschillende posities. “Ik heb bij de nationale ploeg veel meer vrijheid. De coach (Didier Deschamps, red.) weet dat hij met Olivier Giroud de perfecte nummer negen heeft. Iemand die steeds aanwezig is in de grote rechthoek. Daar kan ik rondlopen, de ruimte induiken, de ballen vragen. In Parijs is het anders... Ik word er gevraagd in de punt te staan.” Om er nadien fijntjes aan toe te voegen: “Maar pas op, ik speel overal graag op het veld, hoor.”

Volledig scherm Kylian Mbappé. © AFP

Zijn rol is een item in de Franse pers. Zo gaat dat met nationale voetbalsterren. De ene analist al wat scherper voor Mbappé dan de andere. Zo ook Emmanuel Petit, 63 caps, doelpuntenmaker in de WK-finale van 1998, nu commentator bij ‘RMC Sport’ en nooit verlegen om zijn ongezouten mening te verkondigen.

“Wat Kylian zegt, vind ik niet op zijn plaats”, aldus de ex-middenvelder van FC Barcelona. “Ik hoor geruchten dat bepaalde beloften niet zijn nagekomen. Ze hadden hem verteld dat het project rond hem zou worden gebouwd. Maar ik zeg: ‘Kylian, word volwassen. Dat is het leven.’ Hij moet toch niet alles in twijfel trekken? Hoe sneller hij de problemen met zichzelf oplost, hoe sneller zijn prestaties op het veld en de relatie met ploegmaats en publiek zullen verbeteren. Op dit moment irriteert hij iedereen. Want hij plaatst zichzelf boven de groep, boven het instituut. Is alles wat de afgelopen maanden gebeurd is, die contractverlenging, dat loon, naar zijn hoofd gestegen? Ja, bij Monaco stond hij op de linkerflank. En toen hij bij PSG arriveerde, ging hij op rechts spelen. Nu staat hij centraal in de aanval. Maar niets is toch statisch op een voetbalveld? Iedereen beweegt. De club is belangrijker dan welke speler ook. De uitspraken van Mbappé getuigen van een gebrek aan respect.”

Volledig scherm Emmanuel Petit. © Photo News