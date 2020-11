“Hier worden we bang van. Zoveel gebreken!”: nederlaag tegen Finland roept heel wat vragen op bij Franse media

L’Equipe: “Alles ging mis”

“Alles ging mis”, zo staat er in het groot te lezen op de frontpagina van L’Equipe. De toonaangevende sportkrant stelt dat de tegengoals te gemakkelijk werden weggegeven, maar dat ook de grote namen er niet in slaagden om het tij nog te keren. “De inbreng van Kanté, Martial en Griezmann (voor Pogba, Giroud en Ben Yedder) gaf de Fransen nog (een beetje) een nieuw elan, tot dan was het te traag en niet agressief genoeg. Maar ook zij konden het tij niet keren, vooral omdat er teveel afval zat in het spel tegen een gegroepeerde formatie die Frankrijk in de voorbije acht confrontaties nooit had kunnen kloppen.”

France Football: “Het blauwe niets”

“Meer nog dan het verlies, is het de prestatie van het collectief dat vragen oproept”, zo beginnen ze bij France Football, waar ook al snel de boventitel “Het blauwe niets” in het oog springt. “En we overdrijven nauwelijks. (...) Ja, er waren veel afwezigen, maar dat was ook bij de Finnen het geval. En als we de balans opmaken, dan worden we bang. Zoveel gebreken! De Fransen kregen een les in attitude, de lichaamstaal was helemaal niet wat ze moest zijn en de Finnen kregen veel te veel vrijheid. Het lichtende voorbeeld is Paul Pogba, die een snipperdag nam.”

“Hij trapte wel enkele goeie ballen, maar verder ging Pogba door een hel. We hebben nooit gevoeld dat het zijn match zou worden. Gekoppeld aan Steven Nzonzi, die ‘m ook niet hielp, was de speler van Man United laks in zijn betrokkenheid. Tel daarbij ook de erg matige prestaties van Sissoko en Giroud en je zit met een probleem. Vooral ook het gebrek aan vertrouwen valt op bij Pogba, naar analogie met hoe het de laatste tijd draait bij Man United.”

Le Monde: “De ervaren spelers die begonnen, stelden nog het meest teleur”

“Drie dagen voor de verplaatsing naar Portugal in de Nations League heeft een Franse B-ploeg, met nota bene debutant Marcus Thuram, zich laten verrassen door een efficiënt Finland”, zo klinkt het bij Le Monde. “Wereldkampioen zijn en verliezen van Finland, het nummer 55 van de wereld, dat het zonder zijn beste spelers deed: het kan. Zonder Kylian Mbappé, Benjamin Pavard of Lucas Hernandez - gespaard of nog aan het revalideren - en met Antoine Griezmann, Raphaël Varane of zelfs N’Golo Kanté - die in de tweede helft inkwamen - verloor de Franse ploeg met 2-0 van de Finnen.”

“Drie dagen voor de gevaarlijke trip naar Portugal in de Nations League, zal bondscoach Deschamps zeker moeten rekenen op zij die tegen Finland ontbraken. Want zij die er wel waren, kwamen in moeilijkheden. Nog zorgwekkender: de weinige ervaren spelers die gisteravond aan de wedstrijd begonnen - Paul Pogba, Moussa Sissoko of Olivier Giroud - stelden nog het meest van al teleur.”

Le Figaro: “Zeggen dat Fransen teleurstellend waren, is een eufemisme”

Het duo Lucas Digne-Marcus Thuram op de linkerflank was het lichtpuntje bij Le Figaro. “Zeggen dat de Fransen teleurstellend waren, is nog een eufemisme. In de malaise waren er slechts twee spelers die het niveau de hoogte in konden duwen: Lucas Digne en Marcus Thuram. Een nieuw duo, dat zich meteen complementair toonde met veel combinaties en voorzetten.”

“In een oefenmatch die eigenlijk nergens voor diende, verloren sommige spelers veel krediet", gaat het verder. “Zelfs tegen een tegenstander die ook zwak was, deed Léo Dubois het echt niet goed op rechts. Moussa Sissoko, nochtans een goeie soldaat, toonde zijn tekortkomingen als rechtermiddenvelder op internationaal niveau. Hetzelfde geldt voor Steven Nzonzi, die ver onder de verwachtingen bleef. Met hen ging Deschamps in de fout, het is niet zeker dat we hen nog terug zullen zien in het shirt van Frankrijk.”

