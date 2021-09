Het Van Gaal-effect: teamspirit, enthousiasme, mentaliteit en bovenal resultaten

Buitenlands voetbal Louis van Gaal en Memphis Depay doen Johan Cruijff ArenA kirren van de pret: fluks Oranje hakt Turkije in de pan (6-1) en zet flinke stap richting WK

7 september Oud-internationals en analisten Pierre van Hooijdonck en Rafael van der Vaart geloofden hun ogen niet. Nederland was gisteravond impressionant. Turkije werd weggeblazen, in een regie van hattrick hero Memphis Depay. Oranje heeft in haar WK-poule nu alles in eigen handen.