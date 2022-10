Het stopt niet voor Zinho Vanheusden: AZ-verdediger houdt breukje in voet over aan duel tegen Utrecht

Buitenlands voetbalOpnieuw tegenslag. Na meerdere zware blessures heeft de pech opnieuw toegeslagen bij Zinho Vanheusden (23). De Limburgse verdediger was net weer speeltijd aan het vergaren bij AZ Alkmaar, maar liep in het duel met FC Utrecht een breukje op in de linkervoet en is meerdere weken out.