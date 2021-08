Het Messi-effect: 23,6 miljoen nieuwe volgers voor PSG op sociale media

23,6 miljoen nieuwe volgers over de belangrijkste sociale netwerken. Een groei van 22%. De komst van de voetballende influencer Lionel Messi (500 miljoen volgers) heeft PSG ook extra commercieel potentieel opgeleverd. 5% van Messi's volgers is hem naar zijn nieuwe club gevolgd. Met zijn nieuwe volgers zou de Franse club het Parc des Princes bijna 500 keer kunnen vullen. Het Messi-effect dat de club vooral commercieel hoopt uit te buiten. Een grotere groei dan die Juventus in de eerste maand onder Ronaldo doormaakte. In een jaar tijd kreeg Juve een boost van 70% in online aanhangers. De commerciële inkomsten groeiden. Vanaf zondag verwachten ze bij PSG eenzelfde impact van Messi op het veld.