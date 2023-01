Het leven in de cel van Dani Alves: 100 euro om te spenderen en verplaatst naar kleinere module uit vrees voor veiligheid

In afwachting dat zijn beroep op voorlopige vrijlating behandeld wordt, past Dani Alves zich met succes aan in de gevangenis waar hij nu al meer dan een week vertoeft. Zo heeft de voetballer (39), beschuldigd van verkrachting van een 23-jarige vrouw op 30 december in discotheek Sutton in Barcelona, een kaart van 100 euro gekregen om te leven, speelt hij voetbal op het binnenplein en wordt hij in bescherming genomen door medegevangene ‘Coutinho’, een ex-portier en gewezen lijfwacht van Ronaldinho.

Zes yoghurts voor 50 cent, vier blikjes tonijn voor 88 cent, een fles shampoo voor 2,42 euro, een deodorant voor 2,39 euro en vier energiedrankjes voor 1,5 euro: dat is wat Dani Alves voor in totaal 17,33 euro gekocht heeft in het winkeltje met de kaart van 100 euro die hem ter beschikking is gesteld in Brians 2, een kleine gevangenis in Sant Esteve Sesrovires, even ten oosten van Barcelona. Zuinig man. Vooral omdat Dani Alves wil sparen: zo hoeft hij ook geen televisie in de cel of sportkledij. Dat eerste wil hij vooral vermijden om te zien wat er over hem verteld wordt.

De politiewagen waarin Dani Alves vertoefde na zijn arrestatie.

Alves zit er in afdeling 13 tussen vooral seksuele criminelen. Van een voorkeursbehandeling omwille van zijn bekendheid zou geen sprake zijn. Medegevangenen werden ook al ingelicht dat er straffen staan op het lekken van informatie naar de pers. Dat weerhield de Spaanse krant La Vanguardia er echter niet van om met details over Alves’ gevangenisleven uit te pakken. Zo zou hij eerst in Brians 1 vertoefd hebben, maar is hij uit vrees voor zijn veiligheid verhuisd naar de tweede module.



Een medegevangene luistert naar de naam Coutinho. Niet de ex-voetballer van FC Barcelona die nu voor Aston Villa speelt, wel een portier van verschillende nachtclubs in Barcelona, waaronder Sutton, en gewezen lijfwacht van Ronaldinho. Alves zou zich onder het toezicht van Coutinho vlot hebben aangepast aan het gevangenisleven. Zo heeft hij afgelopen donderdag een eerste keer op de binnenplaats gevoetbald met medegevangenen.

Dani Alves troost Neymar nadat Brazilië op het WK in Qatar de kwartfinale tegen Kroatië verloor na penalty's.

“Ik zal accepteren wat er volgt”, zou Dani Alves volgens La Vanguardia gezegd hebben tegen celgenoten. “Ik heb op mijn vijftiende mijn ouderlijk huis moeten verlaten en heb al meer moeilijke situaties in mijn leven overwonnen, ik ben nergens bang voor.” Hij houdt ook vol dat er van verkrachting geen sprake was maar dat alles met instemming van de 23-jarige vrouw is gebeurd. Zij stelde gedwongen zijn tot seks “tot hij ejaculeerde”.

Ondertussen heeft Cristóbal Martell, de vermaarde advocaat die Alves aan zijn team heeft gevoegd en die in het verleden Lionel Messi met succes verdedigd heeft in zijn zaak tegen belastingfraude, een verzoekschrift ingediend om zijn cliënt voorlopig vrij te krijgen. Desnoods met enkelband. De advocaat zal in beroep het Openbare Ministerie ervan te proberen overtuigen dat Dani Alves in afwachting van zijn proces niet de vlucht neemt richting thuisland Brazilië, waarmee Spanje geen uitleveringsverdragen heeft. Met zijn vermogen behoorde dat tot de mogelijkheden, zo vreesde de onderzoeksrechter die zijn opsluiting beval.

Alves met zijn vrouw Joana Sanz. Uit een eerste huwelijk hield heeft hij twee kinderen, Victoria en Daniel.

In een uitvoerige brief documenteert Martell dat de roots van de speler in Spanje liggen, waar onder andere zijn vrouw Joana Sanz woont. Als verklaring voor Alves’ eerdere en tegenstrijdige verklaringen, stelt hij dat de voetballer schrik had om in het openbaar te onthullen dat hij Sanz ontrouw was geweest.



