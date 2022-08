“Het leek voor ons allemaal wel een soap”: Vincent Mannaert spreekt voor het eerst over transfer van Charles De Ketelaere

TV Van ‘Queer Eye’ tot ‘Queer as Folk’: met deze titels kijkt u helemaal Pri­de-proof

Brussel hing in mei al trots de vlaggen uit, de rest van de wereld volgde in juni en in augustus beleeft de Scheldestad met ‘Antwerp Pride’ traditioneel haar LGBTQ+-hoogmis. Maar een 15-jarige jubileum-editie met alle toeters, bellen, binders en pailletten is niet compleet zonder een even kleurrijk en inclusief tv-lijstje. Want ook vanop de bank kunt u zich vergapen aan op en top queer reeksen die beroeren, ontroeren, entertainen en informeren. Dat de optocht niet zomaar een bandeloos feestje is, maar begon als een opstand voor gelijke rechten en vrijheden leert u in de documentairereeks ‘Pride’ op Disney+. Waarna shows als ‘Queer as Folk’ op STARZPLAY, ‘Our Flag Means Death’ op Streamz en ‘It’s a Sin’ op VRT NU u met een lach en een traan de mensen achter het acroniem tonen.

10 augustus