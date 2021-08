Het koopje van de zomer? Manchester United betaalt amper 15 miljoen voor Ronaldo: “Zullen opnieuw geschiedenis schrijven”

Buitenlands VoetbalEen opportuniteit was het voor Manchester United: Cristiano Ronaldo terug naar Old Trafford halen. The Mancunians zijn Juventus dan ook slechts 15 miljoen euro schuldig, te betalen over vijf jaar. Via bonussen kan die som wel nog met zo'n 8 miljoen euro oplopen. De Oude Dame is vooral blij dat ze het salaris van CR7 mag schrappen van de loonlast.

Het was één van de sensationeelste transfers van deze mercato: Cristiano Ronaldo keert terug naar Manchester United. PSG werd genoemd als mogelijke bestemming en Manchester City leek lange tijd in polepositie te liggen, maar het werd dus een terugkeer naar het oude nest. Tussen 2003 en 2009 veroverde CR7 al eens de harten van het rode gedeelte van Manchester.

Stadsgenoot City blies de komst van Ronaldo af omdat het geen transfersom wilde betalen voor de 36-jarige Portugees, terwijl Juventus nog op een bedrag van circa 29 miljoen euro hoopte. Clubicoon Sir Alex Ferguson zag toen zijn kans schoon om Ronaldo hoogstpersoonlijk te overtuigen om terug te keren naar United. De club ging rond de tafel zitten met Juventus en vond ook een gulden middenweg: The Mancunians betalen 15 miljoen euro, gespreid over vijf jaar. Dat bedrag kan via bonussen, gelinkt aan de prestaties van CR7 in Manchester, nog met zo'n 8 miljoen euro aangedikt worden. In Turijn zijn ze vooral blij dat ze het zware salaris van Ronaldo, een slordige 30 miljoen euro, van de loonlijst kunnen schrappen.

Juventus bevestigde de transfer vandaag officieel en nam in een open brief afscheid van de Portugese superster: “We hebben erg veel onvergetelijke momenten beleefd. We zouden ze kunnen opnoemen en herbeleven, maar dat zou geen nut hebben, want iedereen heeft zijn eigen speciale herinnering aan CR7. Vandaag is die band, geboren op 10 juli drie jaar geleden, ontbonden, maar wat er geschreven is zal voor altijd blijven. Het is een ongelooflijke reis geweest.”

Ronaldo: “Sir Alex, deze is voor u”

Cristiano Ronaldo (36) plaatste meteen na de officiële aankondiging een bericht op Instagram. “Iedereen die mij kent, kent mijn oneindige liefde voor Manchester United. De jaren die ik in deze club heb doorgebracht, waren absoluut geweldig en het pad dat we samen hebben afgelegd, is in gouden letters geschreven in de geschiedenis. Het is als een droom die uitkomt. Ik heb altijd zoveel liefde en respect gevoeld van de supporters op de tribunes van Old Trafford. Dit is 100 procent zeker het spul waar dromen van gemaakt zijn. Geschiedenis is geschreven in het verleden en geschiedenis zal opnieuw worden geschreven! Dat beloof ik jullie.”

“Ik ben hier!

Ik ben terug waar ik thuishoor!

Laten we het nog een keer waarmaken!

PS - Sir Alex, deze is voor u.”

