“Het is over voor Paul bij Man United”: hoe makelaar Mino Raiola miljoenen verdiende aan Pogba en hem nu weer in het uitstalraam zet

Buitenlands voetbalDe duurste transfer ooit in de Premier League wordt door zijn agent in het uitstalraam gezet. Mino Raiola, zijn goedverdienende zaakwaarnemer, verklaart in Tuttosport dat Paul Pogba weg wil bij Manchester United: “Het is over voor Paul bij United.” Is terugkeer naar Juventus op til?

De sluwe Mino Raiola moet je niets meer leren. Een makelaar die graag schaak speelt en plein public. In Tuttosport, krant uit Turijn, heeft hij zijn eerste openingszet gedaan. Zijn cliënt, Paul Pogba, vertrekt straks bij Manchester United, ondanks nog anderhalf jaar contract. Raiola: “Ik kan u zeggen dat het over is voor Paul Pogba bij United. Hij is er ongelukkig. Hij kan zich er zelf niet meer uitleven zoals hij had gehoopt. Paul heeft nood aan een ander team. Aan frisse lucht.”

“Hij ligt nog achttien maanden onder contract, maar het zou best zijn dat United hem in de volgende transferperiode laat gaan. Anders riskeert United hem gratis te verliezen. Hij heeft geen enkele intentie om zijn contract te verlengen. Ze kennen het risico. Dat ze mij straks maar de schuld geven en niet hem.”

Bij United weten ze meteen waar ze aan toe zijn. There is no way back. Geen weg terug als Raiola zo spreekt. Pogba pendelt op dit moment tussen bank en basis op Old Trafford. Afgelopen weekend scoorde hij een fantastisch doelpunt tegen West Ham, maar de hoogtepunten zijn de afgelopen vier jaar te schaars geweest. Pogba mag hoge verwachtingen hebben gehad bij zijn terugkeer, voor United heeft hij alle beloftes evenmin ingelost. Op zijn eerste jaar na was er te weinig regelmaat. De sierlijke Pogba van Juventus zagen ze er te zelden. Deels door blessures.

Volledig scherm Mino Raiola © EPA

Pogba was in 2016 nochtans voor even de duurste voetballer ter wereld. Man United betaalde toen een transfersom van 105 miljoen euro om hem weg te plukken bij Juventus. Het was zijn ‘marquee signing’. De sterspeler die Man United sportief op de kaart moest zetten en commercieel iedereen weg moest blazen – met speelstijl, zijn gekke kapsels, zijn vieringen en hippe Instagramfilmpjes was hij een magneet voor jongeren. Hij was een wereldvoetballer in de maak.

Hij keerde langs de grote poort terug bij United, de club waar hij tussen 2009 en 2012 actief was geweest in de jeugd. Hij tekende een monstercontract van 41 bladzijden. Alle mogelijke prestatiegerichte bonussen en tekengelden inbegrepen zou hij tot 18 miljoen euro per jaar kunnen verdienen, bovenop zijn basissalaris van 8 miljoen euro (155.000 euro per week).

Grote coup

Ook Raiola wreef zich in de handen met de deal. Het klokkenluidersplatform Football Leaks legde de geldstromen bloot. 27 miljoen euro van de transfersom die Juventus ontving, vloeide naar Top Score Sports, een Londens bedrijf op naam van agent Raiola. Op 8 augustus 2016 tekende Raiola een overeenkomst met United die hem 19,4 miljoen zou opleveren. Te betalen in vijf schijven tot september 2020. United schreef, in naam van de speler, 2,6 miljoen euro over naar de rekening van Raiola’s agentschap in Monaco, Uuniqq Sarl. Alles samen zo’n 49 miljoen euro. Grote coup van zijn makelaar.

Volledig scherm © Photo News

United beschouwde Pogba een beetje als een verloren zoon. Na een dispuut in de contractonderhandelingen was Pogba in 2012 gratis naar Juventus getrokken. Tot woede van Sir Alex Ferguson, die in schuttaal naar makelaar Raiola wees: “Ze hebben ons geen enkel respect getoond.” Na het pensioen van Ferguson haalde CEO Ed Woodward de banden weer aan met de machtige makelaar – onder anderen Romelu Lukaku, Henrik Mikhitaryan en Sergio Romero kwamen via zijn bemiddeling.

Negen jaar na de eerste clash tussen Raiola en United is de tweede in volle gang. Pogba knikt. De wereldkampioen wil al een tijdje terug naar Juventus. Kunnen zijn een transfer, gezien hun bloedrode financiële cijfers, betalen?

De zakenman Raiola begint te rekenen.

Volledig scherm © Photo News