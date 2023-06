Het hart of de portefeuille: dit zijn de opties van Lionel Messi nu hij PSG verlaat

Het is nu ook met zoveel woorden gezegd. Lionel Messi verlaat PSG . Maar waar ligt zijn toekomst? Volgt de straks 36-jarige Argentijn zijn hart of zijn portefeuille? Met z’n vieren staan ze op dit moment in de rij. Take your pick , Leo.

KIJK. PSG-fans protesteerden eerder aan stadion: “Messi, hoerenzoon!”

Een ferme comeback? Twee jaar nadat Messi met tranen in de ogen afscheid nam van Camp Nou, staat de deur open voor een grootse terugkeer. De Catalanen bekijken wat mogelijk is om hun ster terug te halen. “Ik heb de voorzitter (Joan Laporta, red.) verteld dat het steek houdt om Messi terug te halen”, vertelde Xavi recent in een interview met ‘Sport’. “Er bestaat geen twijfel over dat hij perfect past in ons systeem en ons idee. Ik heb een tactisch plan mét Leo in mijn hoofd. Ik praat met hem, ja. Maar het is aan hem om te beslissen.”

Een comeback van Messi bij Barcelona zou evenwel een huzarenstukje zijn. In 2021 werd Messi door diezelfde Laporta naar de uitgang begeleid door de financiële problemen die de club teisteren. Die zijn ook vandaag nog niet van de baan, integendeel. La Liga en zijn financiële regels hangen als een zwaard van Damocles boven de club. Barça moet nog steeds flink besparen, naar verluidt zelfs minstens 200 miljoen euro. Enkele spelers van de huidige kern zijn zelfs nog niet ingeschreven voor volgend seizoen, iets wat vorige zomer dreigde te gebeuren met aanwinsten Jules Koundé en Robert Lewandowski. Daarom zijn de Catalanen uiterst voorzichtig met hun toptargets voor de zomermercato, onder wie Messi, Iñigo Martinez (Bilbao) en Ilkay Gündogan (Man City).

Volledig scherm Messi twee jaar geleden in tranen bij zijn vertrek in Barcelona. © EPA

Barcelona zal sowieso hemel en aarde moeten bewegen, wil het Messi aan zich kunnen binden. De Argentijn zal zelf sowieso flink moeten inleveren ten opzichte van zijn vorige deals bij Barça en PSG én de wonden van twee jaar geleden zullen geheeld moeten zijn. Om die twee issues (deels) te verhelpen, denkt Barcelona alvast aan een groots Messi-museum, waarvan de opbrengsten ook naar de Argentijn zelf zouden gaan.

Maar of dat zal volstaan? Als Messi voor Barcelona kiest, is het toch een keuze van het hart en voor de familie.

Waar Barcelona diepe putten te vullen heeft, groeien de bomen in Saoedi-Arabië tot in de hemel. Nadat Al-Nassr Cristiano Ronaldo overtuigde om in het Midden-Oosten te komen voetballen, wil ook Al-Hilal niet achterblijven en zijn eigen superster binnenhalen. De club, die gecoacht wordt door gewezen Argentijns international Ramón Díaz, deed Messi zelfs al een monsteraanbod van 400 miljoen euro per jaar. Een veelvoud van de jaarsalarissen die doorheen zijn carrière op zijn loonstrookje stonden. Jorge Messi, vader van, ontkende met klem dat de Argentijn naar de woestijn zou trekken. Maar volgens ‘Marca’ heeft Al-Hilal momenteel de beste papieren.

Volledig scherm Lionel Messi met zijn gezin eerder deze week in Saoedi-Arabië. © REUTERS

Een keuze voor de Saudi Pro League zou niet zo vreemd zijn. Messi is sinds vorig jaar, in ruil voor stevig wat oliedollars, toeristisch ambassadeur van Saoedi-Arabië, dat zichzelf op de (voetbal)kaart wil zetten. Messi’s zakentripje naar het Midden-Oosten zorgde voor heel wat wrevel binnen PSG, waardoor de Saoedi’s nog vuriger hopen op zijn komst. Het land wil maar wat graag het WK 2030 binnenhalen en is ervan overtuigd dat als Ronaldo én Messi in de nationale competitie spelen, hun kandidatuur des te sterker is.

De enige vraag die rest: wil wereldkampioen Messi, die in juni 36 wordt, zijn resterende sportieve ambities opzijzetten om uit te bollen in Saoedi-Arabië? Druk is er weliswaar niet. Is Messi het idee plots genegen, kan hij wellicht de dag zelf nog tekenen.

Opvallende gast begin mei op Camp des Loges, het trainingscentrum van PSG. Niemand minder dan David Beckham bracht zijn ex-club een bezoekje en poseerde voor een foto met Marco Verratti en Lionel Messi. Ogenschijnlijk onschuldig, al zwengelde het kiekje de geruchten over een transfer van Messi naar Inter Miami, de club van Beckham, opnieuw aan.

Volledig scherm David Beckham poseerde vorige week op de training van PSG met Messi en Verratti. © Photo News

De interesse in Messi is lang niet nieuw. Sinds Beckham de club in 2018 oprichtte, is de komst van Messi de natte droom van iedereen in Miami. In januari 2018, vlak na de oprichting, stuurde Messi een videoboodschap naar Beckham. “Wie weet, misschien bel je me over een paar jaar wel eens”, knipoogde de Argentijn. Om daar in 2020 aan toe te voegen: “Op een dag zou ik graag in de VS spelen. Het is altijd een van mijn dromen geweest.” Messi gaat met z’n familie bovendien graag op vakantie in Miami en heeft er zelfs al vastgoed. In het voorjaar van 2021 kocht hij een loft van zes miljoen euro, na in 2019 al een appartement van vijf miljoen euro.

Bij Inter Miami maken ze zich alvast sterk dat ze Messi effectief naar de Verenigde Staten kunnen halen. Zo zei coach Phil Neville bij het begin van het seizoen: “Ik ga niet ontkennen dat we interesse hebben in Lionel Messi.” Ook mede-eigenaar Jorge Mas “koestert hoop om Messi in het shirt van Inter Miami te zien.”

Gaat Messi overstag, dan moet hij wel - net als bij een transfer naar Saoedi-Arabië - zijn hoop op een laatste kunstje aan de top opbergen. Inter Miami staat in de Eastern Conference na vijftien speeldagen allerlaatste.

Volledig scherm Beelden van de loft van Messi in Miami. © Photo News

Volledig scherm Beelden van de loft van Messi in Miami. © Photo News

Zo mogelijk een nog romantischere keuze dan FC Barcelona. Messi heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de cirkel wil rondmaken bij Newell’s Old Boys uit zijn geboortestad Rosario. Messi speelde er van zijn achtste tot zijn dertiende, voor hij naar Barcelona trok. “Het is iets dat ik ooit nog moet doen”, sprak Messi in 2018.

Goeie vriend Sergio Agüero deed de Argentijnse hoop enkele maanden geleden oplaaien in een interview. “Leo overweegt serieus om weer voor Newell’s te spelen, maar het is moeilijk om erover te praten, want dan ontstaat er een gigantische geruchtenmolen. Laten we afwachten wat er gebeurt en niet vooruitlopen op de feiten.”

Volledig scherm Een gigantische muurschildering van Messi in Rosario. © AFP

De kans dat Messi, ondanks een wereldtitel en bijhorende godenstatus, effectief terugkeert naar Argentinië, lijkt eerder klein. Begin maart werd in Rosario een supermarkt, uitgebaat door familie van vrouwlief Antonela, onder vuur genomen. Het resultaat: veertien kogelschoten en een dreigbrief aan het adres van Messi zelf. “Messi, we wachten op je. Javkin (de burgemeester van Rosario, red.) is een dealer en zal je niet beschermen”, stond er geschreven.

Bij Newell’s Old Boys beseffen ze de impact van die gebeurtenissen. “Het lijdt geen twijfel dat dit Leo en onze club uit elkaar drijft”, vertelde trainer Gabriel Heinze. Een ultieme hereniging lijkt niet voor meteen.

Of neemt de vaderlandsliefde toch de bovenhand?

Volledig scherm Kogelgaten in de supermarkt van Messi's schoonfamilie. © AFP

Volledig scherm Messi bij de viering van de wereldtitel in Buenos Aires. © AFP