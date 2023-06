Het gouden tijdperk van AC Milan als erfenis van Silvio Berlusconi: “Hij was zijn voetbaltijd ver vooruit”

In de politiek, media of als ondernemer: Silvio Berlusconi was een duizendpoot. Maar zijn grootste sportieve erfenis staat in de prijzenkast van AC Milan. Berlusconi toverde in de jaren tachtig de club met een gouden Nederlands trio om tot een Europese grootmacht.