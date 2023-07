Het genereuze gebaar waarmee Lionel Messi zich nu al zeer geliefd maakt bij Miami-ploegmaats

De regen was nog even spelbreker, maar zondag werd Lionel Messi voorgesteld bij Inter Miami. Het DRV PNK-stadion, een tijdelijk onderkomen, biedt plaats voor slechts 18.000 fans. Logisch dat er een fameuze rush was om de presentatie bij te wonen. Óok van de Miami-spelers zelf. Wel: het was de Argentijn zelf die te hulp schoot.

Het is DeAndre Yedlin, sinds vorig jaar bij de club uit Florida na passages langs Tottenham en Newcastle, die de leuke anekdote uit de doeken doet. Dat spits Leonardo Campana nog haastig en radeloos op zoek was naar tickets voor Messi’s voorstelling. “Op de dag zelf was Campana op zoek naar kaartjes. Hij plaatste in onze WhatsApp-groep (met de spelers van Inter Miami, red.) of iemand nog tickets had. En toen was het Messi zélf die plots antwoordde. ‘Hoeveel heb je er nodig?’, vroeg hij. Ik wist niet eens dat hij al in onze groepschat zat.”

DeAndre Yedlin was toch lichtjes onder de indruk. “Ik had zoiets van: ‘Wow’. Je snapt wat ik bedoel. We kenden hem misschien drie dagen. Om dan meteen zo vrijgevig te zijn. Het is een geweldig voorbeeld van hoe Messi is.”

Straks debuut

Of hoe Messi zich die zondagochtend zeer geliefd maakte bij zijn ploegmaats. Enkele uren later waren dus duizenden uitzinnige supporters aan de beurt. En de kans is groot dat het er straks weer extatisch aan toegaat.

Vandaag om 20u lokale tijd, 2u ‘s nachts bij ons, maakt de zevenvoudige Ballon d’Or zijn debuut tegen de Mexicaanse club Cruz Azul. Een wedstrijd in het kader van de nieuwe Leagues Cup, een toernooi tussen clubs uit de MLS en de Mexicaanse competitie. En inwoners van het voetbalgekke Miami - grote delen van de stad bestaan uit immigranten van Latijns-Amerika waar het voetbal sowieso leeft - hadden en hebben nog steeds véél geld veil om daar bij te zijn. De prijzen variëren van 244 dollar tot liefst 18.967 dollar. Omgerekend een kleine 17.000 euro. Eén ticket werd via de vele kanalen zelfs aangeboden voor de prijs van 53.894 dollar (48.480 euro).

