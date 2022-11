“Het deed pijn dat ze twijfelden aan mijn woorden”: Ronaldo deelt in ophefmakend interview dat United niet geloofde dat z’n dochtertje ziek was

Buitenlands voetbalIn een nieuwe teaser van het interview van Cristiano Ronaldo met Piers Morgan - waarin de 37-jarige Portugees eerder zwaar uithaalde naar coach Erik ten Hag - vertelt ‘CR7' dat ze bij Manchester United niet geloofden dat hij een deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen miste omdat zijn dochtertje in het ziekenhuis lag. “Het deed pijn dat ze twijfelden aan mijn woorden.” Het volledige interview - anderhalf uur lang - wordt morgen vrijgegeven. Naar wie haalt ‘CR7' nog uit? Ondertussen meldde Ronaldo zich bij de nationale ploeg voor het WK in Qatar . Daar leek een ongemakkelijke ontmoeting met Bruno Fernandes - ploegmaat bij United - te volgen.

KIJK. Ronaldo krijgt kille ontvangst van Fernandes

Nieuwe teasers van Ronaldo’s interview met Piers Morgan. Om het volledige gesprek dat morgen wordt uitgezonden nog wat extra onder de aandacht te brengen. Ronaldo heeft het dit keer over zijn dochtertje Bella. En dat coach Erik ten Hag en het hele United-bestuur geen sympathie zouden getoond hebben toen zij - toen drie maanden - in het ziekenhuis lag en Ronaldo daardoor een deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen miste. “Ik sprak met het bestuur van United, maar op een of andere manier leken ze niet te geloven dat er iets mis was met haar. Het deed pijn dat ze twijfelden aan mijn woorden. We zaten een week in het ziekenhuis. Daardoor miste ik een deel van de voorbereiding. Want ik vond het niet eerlijk om mijn familie achter te laten.”

In april 2022 beviel Georgina Rodríguez van een tweeling. Het jongetje overleed meteen. Het meisje - Bella - bleef wel in leven. “Het is het grootste verlies dat je als ouder kan voelen. Alleen de geboorte van ons meisje geeft ons de kracht om dit moment met hoop en enige vorm van geluk te doorstaan”, schreef Ronaldo toen.

Quote Ik voel dat ze mij hier niet willen. Dat merkte ik vorig seizoen al. Het voelt alsof ik het zwarte schaap ben, de speler op wie ze alle problemen afschuiven Cristiano Ronaldo

Zwarte schaap

Gisteren al, in een eerste teaser, haalde Ronaldo uit naar Ten Hag en de club. “Als je geen respect voor mij hebt, zal ik ook nooit respect voor jou hebben”, was Ronaldo glashelder. “Het voelt alsof de club van mij af wil. Niet alleen de coach, maar ook de andere twee of drie mannen met macht binnen de club. Mensen moeten de waarheid weten. Ja, ik voel me verraden en in de steek gelaten. Ik voel dat ze mij hier niet willen. Dat merkte ik vorig seizoen al. Het voelt alsof ik het zwarte schaap ben, de speler op wie ze alle problemen afschuiven.”

Ronaldo was ook hard voor de Glazers - de eigenaars van United. “Het wordt moeilijk om de komende twee, drie jaar aan de top te komen. De eigenaars trekken zich niets aan van hun club en sport in het algemeen. De fans hebben recht op de waarheid. De spelers willen het beste voor de club, ik wil het beste voor de club. Dat is waarom ik naar United ben gekomen. Maar er zijn dingen binnen de club waardoor we het hoogste niveau niet kunnen bereiken, zoals City, Liverpool en zelfs nu Arsenal. Het is ingewikkeld en moeilijk. Zeer moeilijk.”

Ronaldo kreeg eerder kritiek van Wayne Rooney en Gary Neville. Ronaldo over Rooney: “Die kritiek kwam waarschijnlijk omdat hij zijn carrière moest beëindigen midden zijn jaren 30 (Rooney was 35, red.), terwijl ik (Ronaldo is 37, red.) nog steeds op een hoog niveau speel. Ik ga niet zeggen dat ik er beter uitzie dan hij - al is het wel zo...” En over Neville: “Het is gemakkelijk om kritiek te leveren. Het lijkt wel alsof, als je een job hebt op televisie, je kritiek moet spuien om zo geliefd te zijn. Ik snap het echt niet. Het is moeilijk om naar die negativiteit te luisteren - zeker als je een kleedkamer met hen hebt gedeeld... Neville, neen, een vriend is hij niet.”

Ongemakkelijke ontmoeting met Bruno Fernandes “En nu de volle focus op het WK”, schrijft Ronaldo op Instagram. Gisteren was het net als onze Rode Duivels verzamelen geblazen voor de Portugese nationale ploeg. Daarbij ook een opvallende ontmoeting tussen landgenoten Bruno Fernandes en Ronaldo - beiden United. Fernandes lijkt de hand van Ronaldo maar moeilijk te accepteren. Nadien zegt Fernandes ook iets tegen ‘CR7', die er een ietwat bedrukt gezicht aan overhoudt. Een oncomfortabele ontmoeting door de woorden van Ronaldo richting United? In de entourage van Fernandes is te horen dat het daar niets mee te maken heeft. “Hun gesprek ging over de vlucht van Fernandes die vertraging had opgelopen.” Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

