Hét beeld na de vernedering? Ajax-doelman steunt troosteloze VVV-keeper: “Ik voelde me zo ellendig”

VVV Venlo-Ajax ging de wereld rond. 0-13 - de grootste nederlaag in de geschiedenis van de Eredivisie. VVV-doelman Delano van Crooij zat na de pandoering werkelijk in zak en as, daar kon ook het prachtgebaar van Ajax-keeper André Onana niets aan veranderen. Van Crooij wilde na het laatste fluitsignaal onmiddellijk van het veld, maar daar stak Onana een stokje voor. Hij rende als een bezetene uit zijn eigen kooi, recht op zijn arme collega af. Het leverde een schitterend, vertederend beeld op. De keeper van Ajax bedoelde het ongetwijfeld goed en sprak lieve troostende woorden toe, terwijl je ook ergens het ongemak voelt in de foto, want Van Crooij wilde écht weg. Ook Lisandro Martinez kwam even later aangelopen voor een knuffel.

Volledig scherm © ANP

Onze collega’s van het AD konden de onfortuinlijke doelman achteraf bellen. “Als je me gebeld had na een 5-0-overwinning had ik dat leuk gevonden”, vertelde hij. “Dan moet ik óók een grote jongen zijn wanneer we met 0-13 hebben verloren.”

Het 29-jarige sluitstuk stond onder de lat omdat eerste keus Thorsten Kirschbaum out was met een blessure. Schaarse minuten, Van Crooij is al vier seizoenen invallersdoelman bij de Limburgse club. Hij zit aan zeven matchen in vier jaar. Meer zelfs: het is een klein wonder dat hij op dit moment nog doelman is. Omdat hij ook bij zijn vorige clubs geen kansen kreeg, gooide hij het in 2013 over een andere boeg. Hij trok naar amateurclub Kwiek Venlo en ging er spelen als... offensieve middenvelder. Maar de oude liefde riep, na twee jaar stond hij weer tussen de palen.

Volledig scherm © ANP

“Ja, we zijn wereldnieuws”, aldus Van Crooij bij AD gisteren. “Dit is zwaar klote. Dit wil je niet meemaken, dertien goals om je oren. En toch durf ik mezelf in de spiegel kijken. Ik heb er alles aan gedaan. Alleen: die Ajax-spelers bleven maar komen. Er was geen houden aan. Het leek wel een training voor ze. Dit komt keihard binnen. Wat Onana zei? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik voelde me zo ellendig. Het enige wat ik dacht was: ‘Ik wil naar binnen’. En: ‘ik wil me zo snel mogelijk revancheren’.”

Volledig scherm © ANP