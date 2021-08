Het Amerikaanse avontuur van Hernán Losada, stevig op dreef met DC United: “Ik heb een stap vooruit gezet”

Buitenlands voetbalHoe zou het nog met Hernán Losada (39) zijn? Goed, is het antwoord. Losada heeft bij DC United zijn draai gevonden - hij is zopas verkozen tot ‘Coach van de Maand’ in de MLS. Een interview over ‘soccer’ in Amerika: “Hier zie je bij élke ploeg de hand van de trainer.”