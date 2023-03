“Here’s to you Vincent Kompany”: wanneer een heel stadion de naam van de rivaliserende coach scandeert

“Here’s to you Vincent Kompany, City loves you more than you will know.” De terugkeer van de Prins was er één door de grote poort. Wees gerust: Kompany is er nóg groter dan zijn standbeeld doet vermoeden. In Manchester doen ze aan monumentenzorg, en wij waren getuige op de eerste rij.