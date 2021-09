Herboren Kums krijgt sleutelrol: ex-Gouden Schoen moet zorgen dat AA Gent zijn start niet mist

Conference LeagueOm te overwinteren - want dat is het doel - in de Conference League, mag AA Gent vanavond zijn start niet missen bij de Estse landskampioen Flora Tallinn. Bij afwezigheid van Vadis Odjidja is in Estland een sleutelrol weggelegd voor een herboren Sven Kums.

Flashback naar 9 juli. Na een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht, sprak Hein Vanhaezebrouck zijn grootste vertrouwen uit in nieuwkomer Julien De Sart. “Er zijn er die twijfelen aan De Sart, maar ik zeg u: Julien is een dikke transfer voor AA Gent”, aldus HVH toen. Sven Kums (33) wist toen al dat hij geen cadeaus zou krijgen. De Gouden Schoen van 2015 had zich weliswaar onderscheiden in de Europe play-offs, toen de Buffalo’s hun laatste vier wedstrijden wonnen, met het felbegeerde ticket voor de Conference League als resultaat. Maar dat nam niet weg dat Kums een moeilijk seizoen achter de rug, net als héél AA Gent.

Het verval tegenover het eerste jaar na zijn terugkeer bij de Buffalo’s, in 2019, was aanzienlijk. Toen was Kums samen met Vadis Odjidja bepalend in de befaamde ruit op het middenveld van Jess Thorup. Samen met de offensieve driehoek David-Yaremchuk-Depoitre had de tandem Kums-Odjidja toen een groot aandeel in de tweede plaats van de Buffalo’s. Kums de zwarte piet toeschuiven voor vorig seizoen zou ongepast zijn, want afgezien van topschutter Yaremchuk kon niemand toen kleur geven aan de Buffalo’s.

Volledig scherm © BELGA

Kums was intussen wel herenigd met Hein Vanhaezebrouck, onder wie hij in 2015 landskampioen werd, de Gouden Schoen veroverde en een jaar later ook nog eens geweldige Champions Leaguecampagne afwerkte. Maar het verleden is nooit een garantie voor de toekomst, moest Kums deze zomer ervaren. Met de komst van De Sart én Andrew Hjulsager, kwam er flink wat concurrentie bij voor de driehoek op het middenveld, waar Vanhaezebrouck ook nog Odjidja, Owusu, Marreh, Bezus, Chakvetadze en de opkomende Oladoye ter beschikking heeft.

Kums mocht weliswaar starten in de met 2-0 verloren uitwedstrijd bij Valerenga, maar dat was een match die Vanhaezebrouck vooral beschouwde als een speelgelegenheid voor jongens die minder aan de bak kwamen, na de 4-0 thuisoverwinning tegen de Noren. Een week later mocht hij ook starten in de thuiswedstrijd tegen Riga, waarin AA Gent na een dramatische start 0-2 achter kwam. Het werd nog 2-2, maar het tij keerde pas toen de gespaarde Odjidja Kums na 69 minuten met bravoure kwam vervangen. Het gevolg: Kums verhuisde weer naar de bank in Oostende en later ook uit bij Rakow Czestochowa.

Volledig scherm © BELGA

Met zijn palmares, status en ervaring, kon Sven Kums daar maar moeilijk vrede mee nemen. “Dat merkte je ook aan zijn lichaamstaal”, klinkt het vanuit het oefencentrum in Oostakker. “Je zag dat hij niet gelukkig was”. Niets mis mee, als topsporter. “Maar Sven is niet de man die op zulke momenten moeilijk gaat doen of gaat klagen bij de trainer.” Kums laadde zijn batterijen als familieman telkens weer op thuis, bij zijn vrouw Caroline, zijn dochter Juliette (2 jaar en 7 maanden) en zijn zoontje Arthur (8 maanden).

“Sven is oud en wijs genoeg”, zegt Vanhaezebrouck. “Hij heeft ervaring genoeg, hij heeft al meerdere keren in dergelijke situaties gestaan. Ik heb dat met hem bij Anderlecht meegemaakt en daarvoor bij Gent ook. Ik noem Sven altijd een diesel. Het duurt altijd een tijdje voor hij op zijn volle rendement is. Dat is nu niet anders. In het begin was hij nog niet op zijn beste niveau. Maar dat is Sven, zo ken ik hem. Dat gaat match na match beter worden. Dat is altijd zo geweest en dat zal nu niet anders zijn. We kennen allemaal de kwaliteiten van Sven en we weten dat we op hem kunnen rekenen.”

Volledig scherm © BELGA

Kums vocht terug op training. En het tij keerde: met de gewezen Gouden Schoen in de basis klopte AA Gent in vier dagen tijd Rakow Czestochowa met 3-0 en Club Brugge met 6-1. Een herboren Kums onderstreepte zijn gretigheid met drie gele kaarten in zijn eerste 169 speelminuten. Niemand telt er tot op vandaag meer bij AA Gent.

Bij afwezigheid van Odjidja, is vanavond voor Sven Kums een sleutelrol weggelegd in Tallinn. Met zijn ervaring, zijn rust aan de bal én zijn rol als vicekapitein wordt naar hem gekeken om AA Gent meteen goed te lanceren in de Conference League.

Sven Kums staat niet bekend als de grote leider in de Gentse kleedkamer. Die rol wordt vooral opgenomen door Odjidja en Bolat. Sven Kums is eerder van het type ‘leading by example’. “Ik denk dat ik van deze groep het meeste ervaring heb met Europees voetbal”, weet Kums. “Dan is het mijn taak om het voortouw te nemen. Dat doe je door er 100% voor te gaan, door een goeie communicatie en door niet toe te laten dat de tegenstander onderschat wordt.” Daar kan AA Gent al een heel eind mee komen, vanavond in Tallinn.

Volledig scherm © Photo News