Hazard heeft hamburgers, Cruijff had sigaretten, Lewandowski... bietensapjes: het succesrecept van de FIFA Wereldvoetballer van het Jaar

Buitenlands voetbal Webo heeft dubbel gevoel bij racisme-incident in Parijs: “Wil niet dat mensen me herinneren om dit voorval”

12 december Pierre Webo, de assistent-coach van Istanbul Basaksehir, heeft bij BBC Sport voor het eerst gesproken over het racisme-incident in Parijs. De vierde ref verwees naar hem via het woord ‘negru’. “Ik zou het vervelend vinden als mensen mij herinneren om dit voorval. Ik schaam me ervoor, eerlijk gezegd”, vertelt de voormalige Kameroense spits.