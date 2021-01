Hazard en Courtois ruim drie uur vast in vliegtuig

Real stapte omstreeks 19 uur aan boord van een charter die hen naar Pamplona zou brengen. Maar omdat elke startbaan bevroren was en vol sneeuw lag, kon niet opgestegen worden. Drie uur lang zaten alle spelers zonder informatie in hun zitjes.

De woede aan boord was volgens de Spaanse media enorm. De Spaanse Profliga kon niet beslissen of het duel al dan niet afgelast werd. Spelers sms’ten naar journalisten: ‘We zitten hier als hamsters op elkaar gepakt.’ Uiteindelijk kon om 23 uur opgestegen worden. De luchthaven was intussen gesloten uit veiligheidsoverwegingen – voor Real Madrid werd een uitzondering gemaakt. De weersomstandigheden waren erg slecht. Inchecken in het hotel in Pamplona was voorzien om halftwee...